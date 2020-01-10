«Связной» назвал популярные у россиян смартфоны в праздничный период

Российский ритейлер «Связной» проанализировал покупательское предпочтение своих клиентов в предпраздничный и праздничный периоды и составил список популярных смартфонов.

Средний чек на покупку смартфона в магазинах «Связной» и интернет-магазине с 1 декабря по 7 января составил 14,5 тыс. руб. Наиболее популярными смартфонами за этот период в натуральном выражении стали: Samsung Galaxy A50; Honor 7A; Honor 8A.

В денежном выражении лидерами стали следующий модели смартфонов: Samsung Galaxy A50; Apple iPhone 11 (128 ГБ); Apple iPhone XR (64 ГБ).

«Смартфоны продолжают оставаться одним из наиболее популярных подарков на Новый год и Рождество, а выгодные акции подстёгивают дополнительный интерес покупателей. Так, например, в нашей сети ещё до 10 января действует акция "Будь как Дед Мороз", в рамках которой каждый покупатель может выбрать подарочный набор из категорий связь, дом, путешествия, музыка, гейминг, спорт и сэкономить на покупках до 30%. Кроме того, покупатели активно пользовались программами Trade-in и Multi Trade-In, позволяющие обменять старые телефоны и смартфоны на новые устройства», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».