Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Связной» назвал популярные у россиян смартфоны в праздничный период

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника

Российский ритейлер «Связной» проанализировал покупательское предпочтение своих клиентов в предпраздничный и праздничный периоды и составил список популярных смартфонов.

Средний чек на покупку смартфона в магазинах «Связной» и интернет-магазине с 1 декабря по 7 января составил 14,5 тыс. руб. Наиболее популярными смартфонами за этот период в натуральном выражении стали: Samsung Galaxy A50; Honor 7A; Honor 8A.

В денежном выражении лидерами стали следующий модели смартфонов: Samsung Galaxy A50; Apple iPhone 11 (128 ГБ); Apple iPhone XR (64 ГБ).

«Смартфоны продолжают оставаться одним из наиболее популярных подарков на Новый год и Рождество, а выгодные акции подстёгивают дополнительный интерес покупателей. Так, например, в нашей сети ещё до 10 января действует акция "Будь как Дед Мороз", в рамках которой каждый покупатель может выбрать подарочный набор из категорий связь, дом, путешествия, музыка, гейминг, спорт и сэкономить на покупках до 30%. Кроме того, покупатели активно пользовались программами Trade-in и Multi Trade-In, позволяющие обменять старые телефоны и смартфоны на новые устройства», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».



Другие материалы рубрики

Власти потратят 130 миллионов, чтобы граждане полюбили цифровую экономику

Рассекречен новый флагман Xiaomi. Характеристики, цена

У банка Натальи Касперской отозвали лицензию

Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля

Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе

Основанная россиянами знаменитая ИТ-компания продана в США

Техника

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды CNews 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью