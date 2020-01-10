Veeam назначила Дэнни Аллана главным техническим директором

Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления облачными данными, объявила о назначении Дэнни Аллана (Danny Allan) главным техническим директором (CTO) и старшим вице-президентом (SVP) по продуктовой стратегии. Аллан, получивший повышение после своей предыдущей должности вице-президента по продуктовой стратегии, возглавит группу и инициативы Veeam по глобальной продуктовой стратегии. Он возьмет на себя руководство технологическим видением компании как лидирующего поставщика в области решений для резервного копирования, обеспечивающих управление облачными данными.

«Дэнни оказал значительное влияние на видение и стратегическое направление деятельности Veeam с момента своего прихода в компанию в начале 2017 г. и сыграл важную роль в укреплении нашего положения на рынке, — сказал Ратмир Тимашев, соучредитель и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Veeam. — По мере того, как клиенты стремятся повысить гибкость своего бизнеса и использовать мощь данных, Veeam должна и впредь проявлять новаторский подход, и я уверен, что под руководством Дэнни мы ускорим рост нашей организации, перейдя на следующий этап».

«В течение последнего десятилетия Veeam лидирует на рынке, предлагая решения, отвечающие требованиям клиентов, — сказал событие Дэнни Аллан, главный технический директор и старший вице-президент по продуктовой стратегии компании Veeam. — Простота, гибкость и надежность являются ключевыми факторами для организаций по всему миру, и позиция Veeam как лидера в этой области очевидна. Наш портфель позволяет клиентам защищать свои данные и управлять ими независимо от того, где они находятся — в виртуальных, физических или облачных средах. Я рад тому, что нас ждет впереди и знаю, что 2020 г. принесет множество инноваций, которые позволят Veeam сохранить свое ведущее положение на рынке».

Обладая более чем 20-летним опытом в области технологий, Аллан стремится внедрять инновации в программное обеспечение и решать проблемы клиентов. На своей предыдущей должности вице-президента по продуктовой стратегии Аллан отвечал за разработку и распространение видения Veeam по управлению облачными данными, сотрудничество с корпоративными клиентами и крупными поставщиками услуг для оценки и обеспечения долгосрочного успеха отрасли. До этого он был главным техническим директором Desktone — аппаратной платформы для сервис-провайдеров, предлагающей хостинг настольных компьютеров, которую впоследствии приобрела компания VMware. В начале своей карьеры, Аллан занимал должность директора по исследованиям вопросов безопасности в IBM и входил в Совет по архитектуре безопасности, где выступал в качестве соавтора IBM Secure Engineering Framework. Ему принадлежит несколько патентов на программное обеспечение в области облачных вычислений и безопасности.