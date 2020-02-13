«Магнит» откроет цифровой офис в «Сколково»

«Магнит» и «Сколково» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Розничная сеть станет ключевым партнером фонда и откроет в «Сколково» цифровой офис по направлениям ERP — товародвижение, финансы, HR, а также будет сотрудничать с фондом в поиске и пилотировании инновационных решений для покупателей и бизнеса.

Открытие цифрового офиса «Магнита» позволит сосредоточиться на расширении технологических компетенций розничной сети с помощью дополнительного привлечения высококвалифицированных специалистов из Москвы и регионов России для реализации ключевых проектов компании, а также за счет активного участия в жизни ИТ-сообщества в «Сколково».

Розничная сеть совместно с другими крупными участниками экосистемы «Сколково» будет содействовать формированию законодательных инициатив для ритейла, внедрению новых технологий для покупателей и поставщиков.

Предполагается, что цифровой офис «Магнита» откроется в апреле 2020 г., в нем будет работать около 170 специалистов. Деятельность офиса будет направлена на R&D (Research & Development), включая создание и развитие информационных систем розничной сети.

Соглашение о сотрудничестве также предусматривает запуск стратегической для компании программы, в рамках которой будут рассматриваться инновационные технологии и решения для цифровизации бизнеса, массово представленные в «Сколково» и на мировых рынках. Особое внимание будет уделяться работе с финансовым технологиям, сотрудничеству с ключевыми стартапами, индустриальными и технологическими партнерами.

«“Магнит” становится первым представителем ритейла в списке ключевых партеров Фонда. Торговля — одна из самых быстрорастущих отраслей по уровню цифровизации. Cовместно с “Магнитом” мы планируем ускорить развитие технологий в этой сфере: повысить компетенции российских стартап-команд, участвовать в государственной инициативе нормативного регулирования цифровой экономики, создавать новые технологические решения для индустрии», — сказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Сотрудничество с инновационным центром “Сколково” — важный шаг для “Магнита” в развитии технологических компетенций. Розничная отрасль претерпевает цифровую трансформацию, чтобы отвечать новым вызовам, нам необходимо искать новые решения. Цифровой офис позволит компании привлечь высококлассные кадры, получить доступ к новым технологиям, инфраструктуре и экосистеме “Сколково”», — отметил президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.