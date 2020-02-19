LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда

LETA Capital объявила финансовые итоги работы своего первого фонда LETA Capital Limited, работающего по модели Evergreen. Фонд был сформирован в 2012 г., объем сделанных инвестиций составил $15 млн.

За время работы фонда его IRR (Internal Rate of Return – внутренняя норма доходности) по уже выплаченным средствам в сторону LP составил 11% годовых в долларах США; при этом в портфеле фонда остаются растущие и ликвидные компании, поэтому срок работы фонда в конце 2019 года был продлен на два года. В течение этого периода LETA Capital намерена реализовать эти компании и обеспечить итоговую доходность Фонда на уровне 23% годовых. Таким образом, DPI фонда (возврат наличных средств инвесторам) составил 1.25, при этом RVPI фонда (оценка нереализованных активов) составляет 1.44. Таким образом, TVPI (ожидаемый возврат фонда) составит 2.69.

В расчете доходности были учтены все сделки, в которых участвовал Фонд: как завершившиеся удачными «экзитами», так и те, в которых портфельные компании не смогли развить бизнес и были ликвидированы. Помимо средств, полученных при продаже компаний, в расчет доходности вошли суммы дивидендов, полученные от текущей деятельности портфельных компаний.

Согласно принятым в LETA Capital нормативам, переоценка стоимости компаний, находящихся в портфеле фонда, производится только в результате события ликвидности, например, когда сторонний инвестор проинвестировал очередной раунд, а не на базе мультипликаторов к операционной деятельности компаний, как это делают некоторые венчурные фонды. Такой подход дает, с одной стороны, более консервативную, но вместе с тем и более точную и обоснованную оценку, учитывающую текущую рыночную ситуацию и состояние самой компании.

Фонд LETA Capital Limited провел три успешных экзита: крупнейшая в Швейцарии страховая корпорация Zurich Insurance Group приобрела сервис Bright Box – это был один из крупнейших экзитов российского фонда за несколько лет; компания WeWork купила платформу для автоматизации принятия решений в сфере продаж и маркетинга Unomy; наконец, сервис взаимодействия с онлайн аудиторией RedHelper был приобретен компанией Livetex. В настоящий момент в портфеле Фонда находятся несколько компаний с большим потенциалом, в том числе Double Data (специализируется на анализе больших данных), 365Scores (агрегатов спортивных новостей; лидер в своем сегменте в странах Латинской Америке и регионе EMEA) и компания QMarkets.net (один из лидеров мирового рынка программного обеспечения для управления инновациями предприятия).

Как отмечает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава, значительный период работы Фонда пришелся на период сложного экономического положения в стране и трудностей, связанных с введением международных санкций. Тем не менее, даже в таких условиях LETA Capital Limited смог обеспечить достойную положительную доходность. Это не только отличный результат для российских фондов, LETA Capital Limited выгодно смотрится и на фоне американских венчурных фондов винтажа 2012 года. По данным аналитической компании Cambridge Associates, DPI американских фондов верхнего квартиля (топ 25%) составило 0.66 (у LETA 1.25), RVPI 1.83 (у LETA 1.44), а TVPI 2.27 (у LETA 2.69). Американские стартапы последних лет значительно переоценены, это вынуждает американские фонды удлинять цикл до выхода, ожидая венчурную доходность.

«В этом отношении работать с недооцененными стартапами более эффективно, не случайно мы видим выход многих американских фондов на рынок Европы, где оценки более адекватны», – отметил Александр Чачава.

Руководители LETA Capital считают, что к успеху фонд привела стратегия вложений преимущественно в устойчивые компании, имеющие надежную бизнес-модель с высокой маржинальностью продаж: даже при нестабильной макроэкономической ситуации и определенном внешнеполитическом давлении такие стартапы более надежны, мало зависят от негативных факторов, а значит, – наиболее перспективны для венчурного инвестирования в условиях ограниченных финансовых ресурсов на рынке. Такого же подхода LETA Capital намерена придерживаться и в дальнейшем.

LETA Capital инвестирует, в основном, в компании, созданные русскоязычными предпринимателями и имеющие центры разработки на постсоветском пространстве. Для развития данной стратегии в 2017 году фирмой LETA Capital был сформирован еще один венчурный фонд – LETA Capital I – объемом $50 млн. Сейчас этот фонд находится на стадии активного инвестирования, а уже в следующем году начнется период развития и реализации приобретенных активов. На сегодняшний день в портфеле фонда LETA Capital I уже находится целый ряд перспективных быстрорастущих компаний, среди которых inDriver, IntelliBoard, Devar, Cerevrum, Unigine. Всего фирма LETA Capital провела более 20 инвестиционных сделок.

«Многие инвесторы справедливо считают, что российские стартапы недооценены, а значит, на них можно хорошо заработать, – сказал Александр Чачава. – Одним из факторов, сдерживающих рост российского венчурного рынка, является его недостаточная прозрачность – как для международных фондов, так и для частных инвесторов и стартапов. Именно поэтому я считаю чрезвычайно важным раскрытие показателей реальной денежной доходности венчурных инвестиций, учитывающей как успешные, так и неудачные сделки. По моему мнению, раскрытие таких данных снизит риски для инвесторов, и, в перспективе, будет способствовать росту интереса и объемов венчурного финансирования в высокотехнологичные компании, созданные в нашем регионе. Я призываю российские фонды последовать нашему примеру и открыто представить результаты своей работы».