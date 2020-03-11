Sirin Labs будет производить софт для проектов в области кибербезопасности под брендом Sirin Cyber

Создатель первого в мире криптосмартфона Sirin Labs сфокусируется в своей работе на проектах в области кибербезопаности. Для этого на базе Sirin Labs создана компания Sirin Cyber, которая полностью сфокусируется на вопросах кибербезопасности для правительственных структур и корпораций. Компания будет производить специальный софт. Партнерами Кенеса Ракишева в новой объединенной компании стал сооснователь Sirin Labs и компаньон по венчурному фонду Singulariteam Моше Хогег, а также комиссар полиции Израиля в отставке Давид Коэн и генерал-майор в отставке Рони Ритман, командовавший подразделением «Лахав 433».

Коэн и Ритман будут управляющими партнерами в новой компании. Они будут использовать свой управленческий и профессиональный опыт в области национальной безопасности и кибербезопасности, полученный на своих предыдущих должностях.

«Мы рады появлению новых партнеров в команде Sirin Cyber и очень рассчитываем на их опыт», – отметил управляющий партнер компании Кенес Ракишев.

Коэн ушел в отставку в мае 2011 г. В 2012-2015 гг. он был председателем энергетической компании Cohen Development Gas & Oil. Ритман служил на руководящих должностях в израильской полиции в течение 31 года и ушел в отставку из полиции в мае 2018 г. с поста главы подразделения «Лахав 433», ответственного за борьбу с национальной и международной преступностью, коррупцией и организованной преступностью в Израиле.

Новая компания Sirin Cyber станет платформой для проектов, предприятий и инвестиций в области кибербезопасности, а также предоставит услуги и софтовые решения для клиентов из государственного и частного секторов в Израиле и за рубежом.

Комментируя создание Sirin Cyber, управляющий партнер Sirin Labs Кенес Ракишев сказал: «Мы поставили перед собой цель использовать возможности и ноу-хау, которые мы разработали и приобрели за годы работы в секторе информационной безопасности, вместе с обширным опытом наших партнеров из правоохранительной системы Израиля, чтобы сделать шаг вперед для Sirin Labs, разработать новые технологии и стать ведущим игроком в области кибербезопасности».

Ранее предшественница Sirin Cyber Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон Finney в конце 2018 г. Компания продолжит предоставлять мобильные услуги, и в ближайшее время ожидается запуск нового мобильного устройства для предприятий. Среди прочего, Finney предоставляет кошелек для цифровых валют.

Блокчейн-компания Sirin Labs была основана Моше Хогегом и Кенесом Ракишевым в 2013 г. Компания привлекла $255 млн за первые пять лет за два раунда финансирования и первичное размещения монет (ICO) в конце 2017 г.