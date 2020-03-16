Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате

Apple объявила о том, что Всемирная конференция разработчиков состоится в июне этого года. 31 по счету конференция WWDC 2020 пройдет в совершенно новом онлайн-формате и предложит пользователям, прессе и разработчикам широчайший выбор контента. На этом онлайн-мероприятии миллионы разработчиков смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также пообщаться с инженерами Apple, которые создают приложения.

«В июне этого года мы проведем конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия, — сказал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу. — Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели».

«Сейчас мы работаем над множеством новых продуктов и технологий, поэтому конференция WWDC 2020 будет впечатляющей, — сказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — Я с нетерпением жду момента, когда наши разработчики смогут познакомиться с новыми приложениями и пообщаться с инженерами Apple, создающими технологии, которые определят завтрашний день всех платформ Apple».

Программа конференции WWDC 2020 предложит всемирному сообществу разработчиков Apple, в котором уже зарегистрированы более 23 млн человек из 155 стран и регионов, а также новому поколению создателей приложений богатый набор инструментов, которые помогут им воплотить свои идеи в реальность. Подробнее о программе конференции можно будет узнать в предстоящие месяцы в электронных письмах, в приложении Apple Developer и на сайте для разработчиков Apple.

Компания Apple также объявила, что она передаст местным организациям в Сан-Хосе $1 млрд для компенсации убытков, связанных с переводом конференции WWDC 2020 в новый онлайн-формат.