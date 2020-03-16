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МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа»

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

МТС сформировала состав совета директоров 100% своей дочерней компании — «МТС Медиа», которое занимается развитием медиа активов и телевизионных продуктов. В состав совета директоров вошли представители руководства МТС и АФК «Система», а также внешние директора.

Совет директоров создан с целью повышения экспертизы МТС Медиа в области работы с контентом и контроля выполнения принятой стратегии развития. Состав совета директоров утвержден в следующем составе: Сергей Васильев, член совета директоров «Национальный рекламный альянс»; Михаил Зыгарь, генеральный директор креативной студии «Свободная история»; Андрей Каменский, вице-президент МТС по финансам; Алексей Корня, президент МТС; Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса; Вячеслав Николаев, первый вице-президент МТС по клиентскому опыту и маркетингу; Сергей Титинков, директор дирекции кинопоказа Первого канала; Игорь Шабдурасулов, исполнительный вице-президент ПАО АФК «Система».

Председателем совета директоров МТС Медиа» избран Алексей Корня.



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