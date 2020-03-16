Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей

Выручка ГК «Корус консалтинг» за 2019 г. составила 5,2 млрд руб. и превысила показатели 2018 г. на 28%. Как и в прошлом году, основная часть выручки компании, 61% – доходы от продажи ИТ-услуг. В их числе доход от собственных продуктов и сервисов.

В 2019 г. клиентами «Корус консалтинг» стали 400 компаний. Это преимущественно представители крупного российского бизнеса, в числе которых «Аквафор», «Газпром нефть», «Инвитро», «Магнит», «Юнифарм», Familia, Gloria Jeans, Levi’s и многие другие. Основными для компании стали проекты из сферы торговли, транспорта и логистики, производства, финансов, фармацевтики.

В 2019 г. было реализовано сразу несколько комплексных проектов. Пример – проект с маркетплейсом «Беру» по автоматизации пунктов выдачи заказов. Специалисты «Корус консалтинга» совместно с клиентом с нуля спроектировали все процессы по продаже и доставке товаров: запустили ERP Microsoft Dynamics AX 2012, интегрировали ее с Oracle E-Business Suite и WMS-системами складов, внедрили продукт «1С: Розница» для пункта выдачи заказов. Также проекты по внедрению сразу нескольких инструментов были реализованы для «Абамет», СТД «Петрович» и SKL Group.

Активное развитие получили собственные продукты компании: «iDocs: Маркировка» – интеграционное решение для передачи информации о движении товаров в государственную учетную систему; Korus Five – система электронного документооборота и корпоративный портал в одном SaaS-решении; K-Point – конструктор для быстрой автоматизации бизнес-процессов.

Еще одним направлением роста в 2019 г. стало развитие облачных решений. Примеры таких продуктов – облачная WMS на базе Manhattan Scale – гибкий и функциональный сервис для оптимизации складских процессов; система финансового и операционного планирования Anaplan и облачные сервисы на базе Microsoft Dynamics 365.

«Достижения этого года – не предел, – отметил Александр Рахманов, генеральный директор ГК "Корус консалтинг". – Наша компания растет и развивается, в чем-то даже опережая рынок. Мы уверены, что наши инновационные решения – как на основе технологий партнеров-вендоров, так и на базе собственных продуктов – в 2020 г. помогут росту не только нашего бизнеса, но и бизнеса наших клиентов».

В 2019 г. штат группы компаний вырос на 11,8%. Сейчас в компании работает 950 человек. В 2020 г. компания планирует расширение штата, во многом за счет роста состава ИТ-команды.

По результатам 2018 г. ГК «Корус консалтинг» входит в топ-50 крупнейших ИТ-компаний России (CNews Analytics). Также компания входит в топ-30 ИТ-поставщиков для операторов связи (CNews Analytics) и топ-50 ИТ-поставщиков в банковской сфере(CNews Analytics).