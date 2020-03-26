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«Роббо клубы» обучат программированию и робототехнике онлайн

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Международная сеть школ робототехники «Роббо клуб» запустила дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию, схемотехнике и робототехнике. В компании считают, что это позволит сети удержать учеников и привлечь новых.

Первые дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию и схемотехнике для разных возрастных категорий рассчитаны на три месяца. Для изучения этих дисциплин не предусмотрено использование оборудования: для ребенка нужно организовать рабочее место за компьютером и доступ в интернет. Дети могут заниматься в группах до пяти человек или индивидуально.

Далее ученикам предложат два варианта для продолжения обучения. Изучать робототехнику начнут те, кто купит робототехнический набор – «Роббо робоплатформу» и «Роббо лабораторию». Остальные смогут перейти на следующую ступень изучения программирования, 3D-моделирования и схемотехники. Кроме этого, ребята смогут подготовиться к участию в Международной Scratch-олимпиаде по креативному программированию и «Роббо фестивале», которые традиционно проводятся онлайн.

Для организации дистанционного обучения в «Роббо клубах» после тестирования разных вариантов выбрали платформу bluejeans. Она продемонстрировала лучшие характеристики по удобству для преподавателя и учеников, стабильности системы и стоимости. Ранее с помощью bluejeans специалисты методического отдела «Роббо клубов» проводили онлайн-обучение преподавателей сети.

«80% учеников, которые из-за соблюдения профилактических мер перестали посещать кружки, продолжили заниматься онлайн, – отметила директор по франчайзингу сети "Роббо клуб" Екатерина Экало. – Мы видим интерес к формату дистанционного обучения в наших клубах как со стороны своих учеников, так и новых ребят. Мы технически готовы принять тех детей, чьи секции закрылись или не смогли оперативно предложить дистанционный формат обучения».

По словам Екатерины Экало, запуск дистанционного обучения не потребовал дополнительных денежных инвестиций. Были задействованы имеющиеся человеческие и технические ресурсы.

«В разработку наших образовательных методик мы вложили несколько миллионов долларов. Они применяются при обучении более 50 тыс. детей в 18 странах мира. Поэтому мы смогли оперативно адаптировать наши программы для онлайн-формата и запустить дистанционное обучение», – сказала Екатерина Экало.

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