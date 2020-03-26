SAP запустил горячую линию для поддержки своей экосистемы

SAP CIS объявил о запуске горячей линии для помощи клиентам и партнерам. Новый канал связи поможет оперативно решать возникающие вопросы и проблемы, связанные с поддержкой систем клиентов в условиях сложной ситуации и ограничений, вызванных распространением коронавируса.

Для обращений клиентов и партнеров создан специальный почтовый ящик CIS.COVID.HOTLINE@sap.com. Для организации оперативной работы с обращениями задействованы все внутренние департаменты SAP: юридический, финансовый и контрактный отделы, центр отраслевой и продуктовой экспертизы, консалтинг, маркетинг и PR, отделы по работе с партнерами, поддержке и локализации.

«Ситуация с эпидемией коронавируса развивается стремительно. Ежедневно у каждой компании появляются вопросы, связанные с работой в новых условиях. SAP в этой непростой ситуации стремится поддержать своих клиентов и партнеров. С помощью нового канала связи мы будем помогать клиентам оперативно решать возникающие проблемы с работой наших систем и делиться опытом выстраивания рабочих процессов в реалиях сегодняшнего дня», – сказал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.