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Accenture и Springboard Enterprises помогут женщинам строить бизнес

Бизнес

Accenture объявила о расширении сотрудничества со Springboard Enterprises, сетью быстрорастущих технологических компаний, возглавляемых женщинами. Цель сотрудничества — предоставить цифровые решения из портфеля компаний, входящих в Springboard Enterprises, клиентам Accenture, работающим в области здравоохранения. Кроме того, на новой стадии, партнерство компаний расширится за счет совместного продвижения инноваций для женского здоровья на развивающихся рынках.

Accenture Ventures служит «соединяющим звеном» в глобальной экосистеме инноваций, помогая корпоративным клиентам искать лучшие в своем классе стартапы. В партнерстве со Springboard Enterprises компания поможет женщинам, строящим свой бизнес, налаживать отраслевые контакты и эффективно работать с крупными заказчиками.

«Наши уникальные отраслевые связи в экосистеме венчурного бизнеса помогут сети Springboard продвигать предпринимательниц, обеспечивать их необходимыми ресурсами для получения финансирования и налаживания стратегического делового партнерства. Accenture и Springboard разделяют общую приверженность гендерному равенству, поэтому вместе мы поможем ускорить рост компаний, возглавляемых женщинами», — сказала Аннетт Рипперт, директор группы «Стратегия и консалтинг» компании Accenture.

Springboard Enterprises включает 800 женщин, основавших бизнес и управляющих растущими компаниями. Две из них, внесшие наиболее заметный вклад в развитие своих отраслей, будут отмечены наградой Accenture и Springboard «Инноватор года». Одна награда будет присуждена наиболее перспективному новичку, а другая — самой стабильной компании, меняющей ландшафт рынка. Имена победителей, выбранных жюри Accenture и Springboard, будут объявлены в октябре.

«За последние 20 лет Springboard сформировал практически непревзойденный послужной список по подбору и квалификации самых талантливых женщин-руководителей из компаний в области технологий и медико-биологических наук. Наше расширенное сотрудничество с компанией Accenture поможет раскрыть неиспользованный потенциал и создать новую экономическую ценность», — сказала Кей Копловиц, председатель правления и соучредитель Springboard.

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