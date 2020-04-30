Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса

Segezha Group (входит в АФК «Система») изучает возможности применения технологий компьютерного зрения и машинного обучения для учета круглого леса. В течение мая 2020 г. на базовом активе группы в Республике Карелия, Сегежском ЦБК, запланировано тестирование пилотного проекта мобильного приложения Smart Timber компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит»). После его завершения готовое приложение, в случае положительного решения о внедрении, будет интегрироваться с системами АСД «Сегежа лес», «Скантрек-2000» и Datalake (на основе PI System), а в перспективе – и с SAP.

Вместо привычных линейки, рулетки, таблиц и рукописных отчетов у работников ЛПК появится мобильный помощник. Сервис позволит лесоперерабатывающим предприятиям более быстро и точно производить вычисление объемов древесины, сложенной штабелями на земле или погруженной в лесовоз. Для этого достаточно будет просто открыть приложение, сделать фотоснимок штабеля и ввести требуемые параметры. Нейросеть самостоятельно произведет необходимые вычисления и предоставит пользователю сведения о высоте, ширине, длине, объеме и коэффициенте полнодревесности штабеля.

«Мы рады представить первый российский масштабируемый сервис для предприятий лесопромышленного комплекса. Решение использует методы компьютерного зрения для детекции бревен и производит вычисления в соответствии со стандартами, принятыми в лесной отрасли, – сказал технический директор компании "Системы компьютерного зрения" Михаил Смирнов. Он также подчеркнул, что быстрый и точный подсчет объема лесосырья – это только часть комплексной задачи по оптимизации процесса приемки древесины. Все данные должны быть скоординированы в единой системе и доступны в любой момент времени.

«Система сохранит фотографии древесины, государственный номер лесовоза, данные о его геолокации, дате и времени снимка. Таким образом, будет формироваться информационный массив о происхождении и передвижениях древесины», – отметил руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов.

Наряду со Smart Timber на предприятиях Segezha Group внедряются и другие решения. Так, с 2019 г. на целлюлозно-бумажных производствах функционирует цифровая система приемки технологической щепы. Получаемые данные помогают более эффективно выстраивать процессы контроля, управления запасами сырья, оптимизации режимов варки целлюлозы для повышения ее качества. В апреле 2020 г. российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС обеспечил инфраструктурную основу проекта CloudMTS по запуску облачной платформы управления группой компаний на основе решений SAP. Так же, в апреле на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате началось тестирование решения TIPS финской компании TietoEVRY для оптимизации управления ресурсами и производством.

«Реализованные проекты с применением элементов искусственного интеллекта демонстрируют эффективность современных цифровых технологий, – сказал член правления, вице-президент Segezha Group по информационным технологиям и автоматизации процессов Павел Вахнин. – Бизнес-эффект от их внедрения – снижение потерь сырья, времени простоев, себестоимости, повышение качества готовой продукции и минимизация рисков нарушений технологических процессов. Такие проекты не только быстро окупаются, но и наравне с внедрением SAP создают добавленную стоимость бизнеса».