Netapp назначила ветерана Microsoft на должность президента

Компания Netapp объявила о назначении Сезара Сернуды президентом компании. Сернуда вступит в должность в июле 2020 г., его непосредственным руководителем станет генеральный директор Джордж Куриан (George Kurian). В Netapp Сернуда возглавит работу по выводу продуктов и решений на рынок, включая продажи, маркетинг, обслуживание и поддержку. Ранее он работал в Microsoft, где занимал должность президента компании по Латинской Америке и вице-президента Microsoft Corporation. Сезар Сернуда имеет широкий опыт в области управления трансформацией бизнеса, создания эффективных команд, а также успешного продвижения облачных решений. В должности президента Netapp Сернуда будет отвечать за развитие структуры компании и стратегию вывода продуктов на рынок. Также Сернуде предстоит добиться роста благодаря трансформации подхода к заказчикам и поиску новых возможностей для развития бизнеса, особенно в сфере облачных решений.

Современные технологии и высокий темп появления цифровых инноваций создали для компаний новые возможности работы с заказчиками. Чтобы в полной мере воспользоваться этими возможностями, Netapp объединит под руководством Сернуды подразделения по маркетингу, продажам, обслуживанию и поддержке, создав интегрированную, глобальную организацию по выводу продуктов на рынок. Опыт Сезара Сернуды по управлению глобальными корпоративными продажами и трансформации бизнеса позволит ему создать тесную связь между командами, что поможет Netapp своевременно использовать новые возможности для роста в области корпоративных СХД и облачных сервисов, считают в Netapp.

«Мы хотим качественно преобразить нашу стратегию по облакам и ПО, и опыт Сезара в области трансформации крупных мировых компаний поможет Netapp укрепить лидирующие позиции в области управления данными в облаках и привнести дополнительную ценность для наших акционеров, — сказал Джордж Куриан, генеральный директор Netapp. — Я рад приветствовать столь квалифицированного руководителя. С нетерпением жду, когда он сможет поделиться с командой своим стремлением к высоким результатам, навыками по созданию эффективных команд, а также опытом успешного продвижения облачных решений, что поможет нам развивать нашу стратегию по выходу на рынок, учитывая все изменения клиентского ландшафта».

«По мере того, как все больше компаний в Европе, Африке и на Ближнем Востоке внедряют облачные сервисы и сервисы управления данными, Netapp готов помочь своим заказчикам и партнерам сориентироваться в цифровой трансформации, — сказал Сернуда. — Ключевые вендоры гиперскейлеров выбирают технологии Netapp для поддержки своих клиентских предложений. Я верю, что это один из лучших примеров трансформации Netapp в cloud-first организацию. С нетерпением жду возможности помочь и поддержать заказчиков и партнеров в управлении и защите одного из самых важных активов — данных».