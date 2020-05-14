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«Связной»: россияне отдают предпочтение беспроводным наушникам

Бизнес Финансовые результаты Техника

«Связной» подвел итоги развития российского рынка наушников в I квартале 2020 г. По данным ритейлера, c января по март в России продано 6 млн наушников на общую сумму 12,6 млрд руб., что больше в сравнении с прошлым годом на 15% в натуральном выражении и 60% в денежном. Рост продаж в «Связном» за аналогичный период составил 16% в штуках.

Ключевой драйвер роста продаж — перераспределение спроса в пользу Bluetooth-наушников. В I квартале 2020 г. доля Bluetooth-решений от продаж всех наушников в России составила 36% в натуральном выражении и 75% денежном. Всего же с января по март россияне приобрели 2,2 млн Bluetooth-наушников на сумму 9,4 млрд руб. За год рост товаров этой категории составил 87% в штучном выражении и 104% в денежном, а их средняя цена составила 4,2 тыс. руб. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от бренда JBL, который занял 23% рынка в штуках. В деньгах лидером остаётся Apple с долей рынка более 40%.

«Главным трендом на рынке остаётся рост доли Bluetooth, в особенности TWS-наушников, которые отличаются от Bluetooth-наушников тем, что являются более компактными и полностью беспроводными. Кроме этого, устройства от ведущих брендов начали появляться в более низком ценовом сегменте, где ранее эти бренды не присутствовали. Например, бренд JBL в I квартале запустил в продажу модель C100tws за 3,99 тыс. руб., которая пользуется высоким спросом у потребителей», — сказал вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании «Связной» Михаил Догадин.



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