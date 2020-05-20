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Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению

Бизнес Кадры Big Data

Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE. В Академии ИТ-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Программа разработана экспертами из научного мира и индустрии, а также специалистами из Mail.ru Group. В Академию смогут попасть те, кто успешно пройдет вступительный отбор. Заявки принимаются до 1 августа 2020 г. на сайте проекта.

Слушатели Академии больших данных MADE научатся разрабатывать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, освоят прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, компьютерное зрение и распознавание речи и другие области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта. Слушатели курсов не только освоят теорию, но и будут решать реальные задачи проектов Mail.ru Group. Лучшим выпускникам предложат работу в компании.

Менторы и преподаватели Академии – эксперты Mail.ru Group и педагоги ведущих технических вузов. В этом году в преподавательский состав вошел Сергей Николенко, автор бестселлера «Глубокое обучение», создатель авторских курсов в СПбГУ, НИУ ВШЭ и Harbour.Space University. Также среди менторов и экспертов профессор-исследователь, заведующий центром глубинного обучения и байесовских методов НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров, руководитель группы машинного обучения «Почты» и «Облака» в Mail.ru Group Эдуард Тянтов и другие специалисты из ведущих ИТ-компаний и лучшие преподаватели российских вузов (НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, «Сколтех», НИТУ «МИСиС»).

Обучение в Академии больших данных MADE стартует 7 сентября и продлится три семестра. Учеба будет занимать 15–20 часов в неделю. Заниматься можно очно на базе НИТУ «МИСиС» или дистанционно. Слушатели, выбравшие удаленный формат, смогут смотреть видеозаписи и трансляции лекций из любой точки мира.

Академия больших данных MADE рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание дополнить и систематизировать свои знания, быстрее вырасти в профессии или освоить новую. Обучение в Академии бесплатное, но участникам необходимо успешно пройти вступительные испытания. Со 2 по 23 августа претендентам предстоит справиться с онлайн-тестами по математике и программированию (потребуются знание высшей математики и навыки программирования на С++, Java или Python), принять участие в соревновании по машинному обучению и пройти онлайн-собеседование.

«Программа в MADE отличается от привычных академических программ. Мы разработали ее на основе самых востребованных у работодателей компетенций, тем самым сократили программу до полутора лет обучения по сравнению с аналогичными курсами. Вся теория здесь подкреплена практическим материалом и рассчитана на применение в реальных кейсах. Мощная команда, проектная работа с менторами из компании, прямая связь с ведущими преподавателями российских вузов и практиками из индустрии — все это делает MADE лидером в подготовке специалистов в области Data Science, Machine Learning и Big Data», — отметил Илья Макаров, программный директор Академии больших данных MADE.

«Мы уже много лет занимаемся ИТ-обучением: наши образовательные проекты охватывают сотни тысяч человек по всей стране. В Академии MADE мы использовали этот опыт, чтобы создать идеальную среду для обучения работе с большими данными. Те, кто уже попробовал себя в этой сфере и понял, что хочет в ней развиваться, смогут углубить знания и попрактиковаться на реальных кейсах под руководством опытных наставников. В Академии больших данных MADE преподают и наши коллеги, которые сами работают в области Big Data и запускают сервисы для многомиллионной аудитории. Этот подход прошел проверку боем: некоторые студенты из первого набора Академии уже работают в компании, и мы видим, что они смогли успешно нарастить и углубить свои знания в Data Science и стать состоявшимися профессионалами», — сказал Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group.



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