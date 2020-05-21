Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд

Lenovo Group объявила о финансовых результатах IV квартала, а также завершившегося 2019 финансового года. Несмотря на экономическую нестабильность прошедшего финансового года, годовая выручка компании уже второй раз подряд превышает $50 млрд ($50,7 млрд). Доход до налогообложения достиг рекордных значений — $1,02 млрд, что на 19% превышает показатели прошлых периодов. Чистая прибыль за год составила $665 млн, что на 12% больше в годовом исчислении.

Базовая прибыль на акцию за год составила 5,58 цента США (43,61 гонконгских цента). Базовая прибыль на акцию в IV квартале составила 0,36 цента США (2,80 гонконгских цента). По сообщению совета директоров компании Lenovo, размер дивидендов на конец финансового года (31 марта 2020 г.), составил 2,77 цента США, что соответствует 21,50 гонконгским центам.

«Несмотря на изменения, произошедшие в мире за последний год, Lenovo удалось успешно трансформировать свои бизнес-процессы, что помогло нам достичь рекордного показателя PTI, а также удержать высокую планку по годовой выручке, — отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo. — В целях дальнейшей адаптации к новым реалиям Lenovo продолжит реализовывать стратегию трансформации, для удержания высоких показателей и усиления рыночной позиции».

За последний год индустрия столкнулась с рядом проблем, включая геополитическую неопределенность, нехватку комплектующих, скачки валютных курсов и мировую эпидемию COVID-19. Для преодоления влияния пандемии Lenovo использовала возможности более чем 30 собственных, а также сторонних производственных площадок по всему миру. Благодаря грамотному распределению производственных мощностей и гибкости управления компании удавалось в течение всего года демонстрировать хорошие показатели и оперативно обеспечивать пользователей и заказчиков продукцией в четвертом квартале. Lenovo продолжит использовать свой производственный и технологический потенциал для адаптации к новым тенденциям рынка. Так, сегодня наблюдается тренд на удаленную работу и учебу, что в свою очередь ведет не только к увеличению спроса на ПК и смарт устройства, но и усиливает потребность в ЦОД и вспомогательных инфраструктурах.

Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) продолжает демонстрировать высокие результаты. Одно из двух подразделений IDG — PC and Smart Devices Group (PCSD) — достигло выручки в $40 млрд, что на 3,6% больше в годовом исчислении. Доход подразделения до налогообложения (PTI) достиг рекордного уровня в $2,3 млрд, что на 18% больше в годовом исчислении, а маржа PTI составила 5,9%, увеличившись на 0,7 пункта в годовом исчислении. На рынке персональных ПК Lenovo усилила лидерскую позицию, увеличив свою долю на 1%. По окончании финансового года доля рынка компании Lenovo составила 24,5%. Данный рост обусловлен следованием компании стратегии, в центре которой находятся быстрорастущие сегменты: рынок игровых устройств, рабочих станций, хромбуков, утратонких и легких ноутбуков. Рост в каждом из этих сегментов опережает рост рынка вдвое.

Второе подразделение IDG — Mobile Business Group (MBG) — показывало уверенный рост, пока в IV квартале не пришлось закрыть главный завод компании по производству смартфонов в Ухане из-за COVID-19. Общая выручка MBG снизилась, а убыток до налогообложения составил $43 млн, сократившись на $96 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работа MBG сосредоточена на возвращении в премиальный сегмент рынка с легендарным складным смартфоном Motorola razr.

Data Center Group (DCG) демонстрирует общее снижение выручки на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за низкого спроса на гипермасштабируемые решения и значительного снижения цен. Однако выручка, не относящаяся к Hyperscale, выросла на 5,3% в годовом исчислении. Сегменты программно-определяемых инфраструктур (SDI), СХД, ПО и услуг показали двузначный рост выручки. В частности, выручка сегмента СХД в годовом исчислении выросла более чем на 50%. Кроме того, объем серверов, за исключением гипермасштабируемых, увеличился на 14%, в Китае — на 23% в годовом исчислении. Компания также закрепила свое лидерство в области высокопроизводительных вычислений. Сейчас 173 системы из 500 по всему миру работают на решениях Lenovo.

Интеллектуальная трансформация продемонстрировала солидный рост. Выручка от Smart IoT выросла почти в четыре раза (+296%) по сравнению с предыдущим годом, достигнув $90 млн. Это вызвано ростом спроса на AR/VR, Smart Home и IoT. Доходы от интеллектуальной инфраструктуры выросли на 37% в годовом исчислении благодаря доходу от виртуализации сетевых функций. Значительный рост и увеличение выручки (+133%) показал сегмент Smart Vertical благодаря росту IBG, умным решениям в области здравоохранения и обучения. Этот год стал рекордным для подразделения и позволил заработать $3,5 млрд, что на 43,2% больше по сравнению с прошлым.

Доход в IV квартале составил $10,6 млрд, снизившись на 9,7% год к году. Прибыль до налогообложения составила $77 млн, а чистая прибыль — $43 млн.

Подразделение PC and Smart Devices Group (PCSD) показало хорошие результаты. Выручка снизилась на 4,4% в годовом исчислении, но прибыль до налогообложения увеличилась на 15% ($525 млн против $458) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это повысило рентабельность компании на одну единицу до рекордно высокого уровня в 6,2%.

Объем продаж персональных устройств вырос на четыре пункта относительно рынка, укрепив лидерство компании в мире. Доходы от ПК опередили рыночные показатели во всех регионах мира.

COVID-19 сильно повлиял на подразделение Mobile Business Group, которое приостановило работу на протяжении большей части квартала. Причиной тому стало закрытие основного завода по производству смартфонов в Ухане. Несмотря на это, компания не утратила свое глобальное влияние и произвела 6 млн устройств в течение квартала.

Подразделение Data Center Group выросло на 14% в годовом исчислении. Выручка гипермасштабируемых решений оставалась низкой из-за значительного падения цен, но остальной бизнес увеличил выручку почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было обусловлено ростом других ключевых сегментов: программно-определяемых инфраструктурных решений, систем хранения данных, программного обеспечения и услуг.