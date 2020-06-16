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SAS и Microsoft объявили о партнерстве в сфере облаков, аналитики и ИИ

Бизнес Облака

Microsoft и SAS заключили масштабное соглашение о стратегическом партнерстве в области технологий и вывода продуктов и услуг на рынок. Обе компании придерживаются идеи, что ИИ и аналитика должны становиться все более доступными, и это сотрудничество ускорит достижение поставленной цели.

Благодаря этому партнерству, пользователям будет проще запускать приложения SAS в облаке, что сделает развертывание и применение аналитики более доступным и быстрым и поможет с меньшими затратами ресурсов проводить проекты, связанные с цифровой трансформацией.

Партнерство позволит использовать аналитические продукты и промышленные решения SAS на платформе Microsoft Azure, которая приобретает статус рекомендованного поставщика облачных услуг для SAS Cloud. Новейшая облачная платформа SAS Viya будет оптимизирована для Azure. Широкое портфолио отраслевых решений SAS – от антифрод-инструментов до решений по управлению цепочками поставок в ритейле – будет интегрировано в Azure Marketplace.

В свою очередь, клиенты Microsoft из здравоохранения, финансового сектора и других отраслей получат дополнительные преимущества за счет применения промышленных решений SAS. Технологии SAS будут интегрированы в облачные инструменты Microsoft для Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 и Power Platform.

Также в рамках партнерства Microsoft и SAS будут проводить совместные проекты в сфере R&D (исследований и разработок) и создавать новые коробочные решения для клиентов из вертикальных отраслей, которые изначально пользуются инструментами SAS. Основная цель при этом – сделать облако еще более масштабируемым и гибким в работе с аналитикой и ИИ. Например, Microsoft и SAS уже предоставляют заказчикам решения, которые помогают им масштабировать огромные объемы данных, генерируемых интернетом вещей. Это происходит за счет объединения платформы Microsoft Azure IoT с аналитическими инструментами SAS на основе ИИ для работы с интернетом вещей. Так, уже сейчас в Кэри, где находится штаб-квартира SAS, используется совместное приложение Microsoft и SAS, которое позволяет прогнозировать наводнения.

«Партнерство Microsoft и SAS поможет нашим клиентам ускорить рост и найти новые способы развития инноваций с помощью широкого спектра аналитических инструментов SAS на базе Microsoft Azure, – сказал Скотт Гатри, исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям и ИИ. – SAS обладает экспертным опытом в области аналитики, обработки данных и машинного обучения, и это стратегически важный партнер для Microsoft. Вместе мы будем содействовать нашим клиентам из самых разных отраслей в решении значимых и сложных аналитических задач».

«У SAS и Microsoft общее видение о том, как помочь клиентам ускорить их цифровую трансформацию. Мы понимаем, что это должно происходить за счет высокого качества анилиза данных и принятия более эффективных решений, – отметил Оливер Шабенбергер, операционный директор SAS. – Партнерство с Microsoft обеспечивает заказчикам плавный переход в облако, в результате они получают более быстрый, простой и продуктивный доступ к разработкам SAS и могут принимать надежные решения с помощью аналитики, понятной каждому независимо от уровня его технической подготовки».

Организации по всему миру переходят на облачные технологии, чтобы посредством инноваций быстрее достигать своих бизнес-целей, отмечают партнеры. Перенос аналитических решений SAS на Azure в процессе этого перехода уже позволил многим клиентам повысить производительность и рентабельность, – например, в их число входит система здравоохранения Mercy города Сент-Луис (США).

«В Mercy мы стараемся постоянно повышать уровень заботы о пациентах и добиваться долгосрочных положительных результатов. Мы понимаем, насколько важна для решения этой задачи роль аналитики. Работая с SAS и Microsoft, мы можем воспользоваться объединенными преимуществами аналитических решений SAS и облачной платформы Azure, чтобы на основе данных рутинной клинической улучшать долгосрочные результаты и предоставлять более квалифицированный уход, – сказал Кертис Дадли, вице-президент Mercy по аналитике данных. – Партнерство SAS и Microsoft позволяет нам построить новую модель обслуживания пациентов, и мы рады, что у нас появляется возможность повысить скорость работы и расширить ее охват».



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