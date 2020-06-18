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Atos призвала к ответственному отношению к окружающему миру

Бизнес

Atos, международный эксперт в области цифровой трансформации, опубликовал второй интегрированный отчет, в котором представлены финансовые показатели, а также стратегические и управленческие достижения компании за 2019 г. Кроме того, отчет освещает инициативы Atos в области корпоративной социальной ответственности.

В своем докладе Atos подчеркивает, что в период, когда планета сталкивается с глобальным кризисом, ответственность за состояние окружающего мира – основа всех направлений деятельности компании. Партнеры и клиенты могут всегда рассчитывать на поддержку со стороны Atos на пути цифровой трансформации, которая ведет в эпоху «нового нормального», где устойчивое развитие и социальная ответственность занимают особое место.

Во время пандемии Covid-19 главным приоритетом Atos была и остается безопасность сотрудников. Вместе с этим компания готова инвестировать в их знания и навыки для адаптации к новой цифровой реальности.

«Опубликованный отчет показывает, как растут амбиции компании в отношении защиты окружающей среды, так как в нашем изменчивом мире экономические показатели неотделимы от экологических и общественных инициатив. Нынешний кризис только усилит тренд на декарбонизацию и ответственное отношение к окружающему миру. Atos — идеальный партнер для всех, кто заинтересован в устойчивом развитии, и я обязуюсь поддерживать наших клиентов на пути к снижению выбросов СО2», — отметил Эли Жирар, генеральный директор Atos.

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