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«Эквио» и Express42 приглашают на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?»

Бизнес Интернет

30.06 в 12:00 «Эквио» и Express42 приглашают вас на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?».

Кому будет интересно:

  • IT-руководителям
  • IT-специалистам
  • Руководителям команд разработки

В ходе мероприятия:

  • Покажут, как за считанные минуты (!) развернуть готовое решение для корпоративного обучения на собственных серверах.
  • Расскажут, как просто потом поддерживать и эксплуатировать эту систему.
  • Ответят на ваши вопросы.

Участие бесплатно. Подробная программа и регистрация.



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