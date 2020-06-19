Lenovo назвали лидером российского рынка x86-серверов

По данным отчета IDC EMEA Quarterly Server Tracker, Lenovo занимает лидирующую позицию по доходам от поставок серверной архитектуры x86 в I квартале 2020 г. Российское подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) увеличило выручку в этом сегменте на 132% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, заняв долю рынка 20,3% в денежном выражении. Второе и третье место по объему выручки разделили Hewlett Packard Enterprise и Dell Technologies.

«Несмотря на то, что распределение долей игроков по числу поставок в штучном выражении за тот же временной период выглядит иначе, мы считаем правильным оценивать свои результаты именно в денежном выражении, — отметил Дмитрий Паршин, генеральный директор Lenovo Data Center Group в России. — Мы показали значительные результаты в первом календарном квартале 2020 г. и планируем продолжать усиливать позиции в России, поставляя заказчикам ведущие в отрасли серверные платформы для решения бизнес-задач любой сложности. Наш рост еще раз доказывает, что инвестиции в решения Lenovo быстро превращаются в бизнес-преимущества».

В то время как конкуренты сосредоточены на продаже стандартных стоечных систем в большом объеме, Lenovo DCG в России укрепляет позиции в области проектного бизнеса. Компания продает больше модульных и блейд-систем. Этим объясняется позиция DCG в распределении долей продаж в штучном выражении в России, где компания занимает второе место, хотя в денежном выражении Lenovo — абсолютный лидер российского серверного рынка по итогам I квартала 2020 г.

В 2018 г. российский офис Lenovo DCG поставил задачу удвоить оборот за три года и сейчас уверенно движется к этому. Компания планирует усилить свои позиции по числу заказчиков и партнеров, а также увеличить присутствие в регионах.