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SAP выпустила специальную версию Learning Hub для студентов

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SAP представила новую версию SAP Learning Hub, созданную специально для студентов, которые интересуются передовыми технологиями, инновационными решениями и планируют строить карьеру в экосистеме SAP. Хаб объединит инструменты, практические сессии и ресурсы, необходимые для того, чтобы стать сертифицированным специалистом SAP.

Расширенная версия SAP Learning Hub была разработана в тесном сотрудничестве с университетским альянсом SAP и программой SAP Next-Gen, она поможет укрепить сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами, поддержать и мотивировать молодых специалистов.

По подписке студенты любой академической специальности получат 24/7 доступ к разнообразным цифровым учебным материалам и инструментам: специальному контенту, руководствам, интерактивным учебным комнатам для обучения и совместной работы с экспертами SAP, а также с другими учащимися; самостоятельному цифровому обучению по ключевым решениям SAP для планирования и управления ресурсами предприятия, взаимоотношениями с клиентами, аналитики, в том числе на базе платформы SAP S/4HANA Cloud; портфолио SAP Customer Experience; решений SAP Analytics Cloud и SAP Internet of Things; 60 часам практики в режиме реальной работы, используя специально сконфигурированные системы SAP и портал SAP Live Access; однократному прохождению экзамена, по итогам которого можно будет получить цифровой бейдж, подтверждающий сертификацию. Такие бейджи признаются во всем мире и, учитывая высокую мобильность ИТ-специалистов, станут дополнительным преимуществом при поиске работы

Анна Козлова, руководитель учебного центра SAP CIS, сказала: «Чтобы максимально облегчить молодым специалистам непростой этап начала карьеры и поиска первой работы, мы решили создать для них удобный и доступный инструмент, используя который, они смогут получить необходимые знания и начальный опыт в рамках экосистемы SAP. Важно, что здесь есть не только теория, мы создали условия и для отработки практических навыков, а также добавили возможность получить цифровой бейдж, простой и удобный способ заявить о своей квалификации».

По данным Pearson VUE, мирового лидера в области проведения академических экзаменов, отраслевых и лицензионных сертификаций, наличие у специалиста ИТ-сертификата, в частности, цифрового бейджа SAP, приносит ему прямые выгоды, например: 35% получают повышение зарплаты; 44% более эффективно работают; 26% получили повышение; 55% делятся знаниями на работе; 67% более уверены в своих силах и профессионализме.

Дитмар Килиан, профессор Management Center Innsbruck (MCI) of Internationale Hochschule GmbH, генеральный директор PDA Group GmbH, отметил: «Для университета и для меня, как преподавателя, очень важно, чтобы наши выпускники были успешны и получали предложения о трудоустройстве, соответствующие их интересам и квалификации. Расширенная версия SAP Learning Hub для студентов – очень полезный инструмент, благодаря которому молодые специалисты могут начать карьеру в качестве консультантов SAP, это отличная база для старта».

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