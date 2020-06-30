«Пятерочка» тестирует «умные часы» для сотрудников на основе решения «Ланита»

Торговая сеть «Пятерочка» тестирует интеллектуальную систему мониторинга физического труда Solut, созданную в ГК «Ланит». Решение позволит улучшить производительность труда путем создания с помощью искусственного интеллекта моделей распознавания действий сотрудника в течение рабочего дня, а также повысить РТО магазина.

Пилот технологии Solut стартовал в двух магазинах сети в Воронеже. Сотрудников обеспечили специальными «умными часами». Устройства, по аналогии со спортивными трекерами, накапливают данные о движениях работников в течение смены и передают их в подсистему распознавания на основе технологии интернета вещей (IoT). Созданные на основе этих данных модели распознавания Solut будут ежедневно собирать статистику по выполняемым вручную операциям, проанализируют трудозатраты работников, проконтролируют качество выполнения операций поддержки работы магазина. В периметре пилотного проекта – весь персонал магазина: продавцы-кассиры, административный персонал.

Система позволит также фиксировать перемещения и активность каждого работника, проводить сравнение с нормативами, анализ по распределению трудозатрат в человеко-часах с детализацией по дням до рабочих часов, что в итоге даст возможность для эффективного планирования и распределения рабочей нагрузки между персоналом.

До конца года к проекту планируется подключить еще 30 магазинов сети. Решение о дальнейшем масштабировании будет приниматься по результатам пилота.

Леонид Эйстрих, директор по внедрению региональных моделей торговой сети «Пятерочка», сказал: «Применение IoT и AI-решений в сети наших магазинов направлено в первую очередь на совершенствование качества выполнения критически важных процессов на местах и оптимизацию различных операций. Уверен, что с помощью инновационных технологий нам удастся повысить эффективность за счет детального анализа, применения лучших практик и внедрения оптимально построенных алгоритмов выполнения ежедневных задач сотрудников магазинов».

Александр Белоусов, основатель и руководитель Solut, отметил: «Наша технология позволит "Пятерочке" усовершенствовать подход к оценке и мотивации сотрудников магазина, выявлять лучшие практики и масштабировать их. Система Solut дает возможность максимально "отточить" процессы внутри магазина, и контролировать в дальнейшем следование высоким стандартам. Что особенно важно, Система выгодна также и работникам, она позволяет максимально объективно, без вмешательства человека замерять и оценивать их рабочие достижения и вовлеченность».

Solut — это B2B-решение в сфере индустриального интернета вещей для анализа эффективности использования рабочего времени. Оно применяется в ритейле, промышленности, строительстве, ЖКХ, добывающем сегменте и других отраслях экономики.