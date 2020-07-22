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Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Acronis и физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) Московского физико-технического института (МФТИ) объединяют усилия, чтобы помочь студентам вуза максимально раскрыть свои таланты, получить дополнительные стипендии, а также обеспечить себе возможность работать с самыми современными технологиями международной ИТ компании еще в процессе обучения.

ФПМИ применяет новейшие подходы к обучению студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры и представляет собой интегрированную структуру, возникшую на основе двух факультетов МФТИ — факультета управления и прикладной математики, а также факультета инноваций и высоких технологий. Физтех-школа с первых курсов погружает студентов в интереснейшие направления работы, включая аналитику больших данных, фундаментальную математику и информатику, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии, а также теорию управления. В состав ФПМИ входят 22 высокотехнологичные лаборатории, а кроме школьных кафедр предусмотрены два типа базовых кафедр — кафедры, созданные вместе с ключевыми НИИ РАН, и кафедры, открытые ведущими ИТ-компаниями, включая швейцарско-сингапурскую Acronis. Студенты ФПМИ с ранних курсов приобщаются к решению прикладных задач, получают специальные стипендии и к концу обучения отлично представляют свой будущий карьерный путь.

«ФПМИ – это уникальный сплав академии и индустрии, сочетание мощнейшего фундаментального образования и самой современной индустриальной повестки. Именно поэтому ФПМИ очень динамично развивается, привлекая на свою площадку десятки новых партнеров ежегодно, - сказал директор ФПМИ Андрей Райгородский. - Есть у нас и многолетние партнеры, сотрудничество с которыми постоянно углубляется и расширяется. Среди них и компания Acronis. В школе функционирует много очень привлекательных и успешных программ компании, с каждым годом их число растет. Абсолютно закономерно и то, что именно сейчас Acronis активно усиливает работу и с младшекурсниками. Благодаря лабораториям, позволяющим встречаться на своих площадках академической науке и индустриальным вызовам, благодаря гибкости индивидуальных планов, большой вариативности предметов в ФПМИ, системе стипендиальной поддержки, путь в науку и исследования, в высокотехнологичные разработки и стартапы, начинается зачастую буквально с первого курса, и активные партнеры это отлично улавливают».

Начиная с 2020 года для учащихся физтех-школы прикладной информатики и информатики открывается новая возможность — это дополнительные стипендии от компании Acronis, а также целая серия совместных мероприятий, специальных курсов и перспективы стажировки в глобальной ИТ компании Acronis. Программа активностей для студентов МФТИ реализуется на базе Межфакультетской Кафедры Теоретической и Прикладной Информатики (ТиПИ). Кафедра входит в ФПМИ, и на ней обучают бакалавров, магистров и кандидатов наук по направлениям системное программирование, теоретическая информатика, разработка сложных распределенных систем (облаков) и машинное обучение.

Полученные на кафедре знания и навыки уже сейчас высоко востребованы на рынке труда. В частности, многие студенты ФПМИ выбирают для дальнейшей стажировки московский офис Acronis, который находится в 15 минутах пешком от вуза — в современном технопарке «Физтехпарк». Самые способные студенты, нацеленные на работу с новейшими технологиями, включая искусственный интеллект, блокчейн, технологии киберзащиты, квантовые вычисления и другие, остаются в штате компании в Москве или получают возможность переезда в один из центров разработок Acronis в других странах мира.

Но теперь учиться на ТиПИ становится еще интереснее, ведь поддержка студентов компанией начинается уже на первых курсах. С 2020 учебного года посещающие межфакультетскую кафедру теоретической и прикладной информатики могут претендовать на новые стипендии от Acronis. Учащиеся с высокой успеваемостью, принимающие участие в мероприятиях Acronis, могут получить дополнительную стипендию в размере 10 000 рублей ежемесячно. Одним из важных критериев отбора станет успешная работа в рамках обязательных и элективных курсов базовой кафедры Acronis у преподавателей И.Р. Дединского или Д.В. Лунева. Дополнительным плюсом при оценке достижений станет участие студента в исследованиях Acronis.

«Главными приоритетами Acronis являются доступность знаний, непрерывное обучение и развитие инновационных технологий. Поэтому основная цель кафедры ТиПИ – подготовить высококвалифицированных специалистов, способных успешно работать в области Software engineering и Computer Science с применением лучших мировых практик менеджмента, – сказал Станислав Протасов, президент и сооснователь Acronis. - Наша международная команда, распределенная более чем по 33 офисам мира, занимается созданием решений для киберзащиты, которыми пользуются свыше 5,5 миллионов пользователей и 500 000 компаний, включая 100% компаний из списка Fortune 1000 и ведущих спортивных команд . Студенты кафедры ТиПИ получают возможность участвовать в передовых исследованиях Acronis, выполнять свои научно-исследовательские работы на основе реальных проектов во время оплачиваемой стажировки, а затем стать частью глобальной команды».

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