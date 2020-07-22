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Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г.

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 44-ФЗ вырос в первом полугодии текущего года почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд рублей.

Всего по 44-ФЗ за I полугодие 2020 г., в Единой информационной системе в сфере закупок заказчиками было размещено более 1 млн извещений об осуществлении закупок общей стоимостью 4,7 трлн руб. Преобладающим способом определения исполнителя за этот период стал электронный аукцион — более 80% от общего количества размещенных извещений, что эквивалентно сумме в 3,8 трлн руб.

За первое полугодие 2020 г. объем госзакупок в сфере ИТ вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд рублей. Значительная часть этих средств пришлась на закупку (около 2,7 тыс. процедур) софта и лицензий — 48,4 млрд рублей. За аналогичный период 2019 госзаказчики провели около 3,2 тыс. закупок ПО и лицензий на общую сумму 26,1 млрд рублей.

Рост закупок «железа» (компьютеры и периферийное оборудование) составил 47,3 млрд руб. Объем таких закупок вырос более, чем в два раза — до 89,9 млрд рублей (22,1 тыс. закупочных процедур) с 42,6 млрд рублей (21,9 тыс. процедур). В первом полугодии 2020 года заказчики фактически не пользовались возможностью проведения закупок у единственного поставщика в условиях чрезвычайной ситуации.

В рамках 223-ФЗ в Единой информационной системе в сфере закупок за I полугодие 2020 г., заказчиками было размещено 534 000 извещений об осуществлении закупок общей стоимостью 5,2 трлн руб. Преобладающим способом определения исполнителя стала закупка у единственного поставщика — 16% от общего количества размещенных извещений, что эквивалентно сумме в 1 трлн руб. В целом объем закупок в сфере ИТ (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 223-ФЗ сократился в первом полугодии текущего года на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 167,9 млрд рублей.

«Это снижение связано с несколькими факторами, — сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. — Во-первых, с естественным изменением состава участников. По данным Мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. 223-ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ количество заказчиков, являющихся государственными компаниями, а также хозяйственными обществами с государственным участием ежегодно сокращается — часть их выходит из под действия 223-ФЗ. Во-вторых, начиная с 2017 года заказчики по 223-ФЗ в большей части уже реализовали масштабные ИТ проекты. И, наконец, нужно учитывать фактор пандемии, который безусловно повлиял на приоритезацию инвестиций в ИТ».

Значительная часть этих средств пришлась на закупку (около 3,5 тыс. процедур) софта и лицензий — 70 млрд рублей. За аналогичный период 2019 госзаказчики провели около 4 тыс. закупок ПО и лицензий на общую сумму 55,3 млрд рублей.

Падение закупок «железа» (компьютеры и периферийное оборудование) составило 25,5 млрд руб. Объем таких закупок упал почти в полтора раза — до 67,6 млрд рублей (10,9 тыс. закупочных процедур) с 93,1 млрд рублей (12,4 тыс. процедур). Стоит отметить, что общий объем закупок у единственного поставщика в условиях чрезвычайной ситуации составил 9,8 млрд рублей.

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