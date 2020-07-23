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Игровой бренд My.Games показал рекордный рост в 46% выручки во втором квартале

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Эльяс Касми

Выручка международного игрового бренда My.Games (входит в состав Mail.ru Group) во II квартале 2020 г. увеличилась на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,018 млн руб., достигнув 43% от общей консолидированной выручки Mail.ru Group. При этом 74% выручки от игр компания получила за пределами России. Самые крупные международные рынки для My.Games — это США, Германия, Япония. Топ-3 рынка в Европе — Германия, Франция и Великобритания.

Рост международных продаж My.Games во II квартале 2020 г. составил 54% год к году. Ключевыми драйверами роста стали запуски новых продуктов на консолях и усиление в мобильном сегменте, являющимся одним из самых быстрорастущих в мире.

США — самый крупный международный рынок, на который приходится порядка 40% выручки My.Games. Выручка My.Games в США выросла во II квартале на 55% год к году, а самым быстрорастущим европейским рынком стала Великобритания, показав рост на 77% за сопоставимый период. Недавний запуск Warface: Breakout, нового премиального тактического шутера от первого лица для Xbox One и PlayStation 4 от студии Allods Team, привел к росту консольной выручки My.Games во втором квартале в этих регионах — 149% для США и 150% для Великобритании. США также стал топ-1 рынком по продажам Breakout — на него пришлось 56% реализованных копий.

Доля выручки My.Games от мобильных игр во II квартале 2020 г составила 67%. Рост расходов пользователей на мобильные игры My.Games в первом полугодии 2020 г. составил 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что почти в 2 раза превышает темп роста игрового рынка в сопоставимый период в 21,2%, согласно данным Sensor Tower . В пятерку крупнейших по выручке мобильных проектов My.Games вошли War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, Love Sick: Interactive Stories и Zero City.

Одним из важных направлений развития My.Games на второе полугодие 2020 г. станет создание комплексной игровой экосистемы, ядром которой станет My.Games Store. В июне 2020 г. My.Games Store представил разработчикам доступ к новой встроенной системе атрибуции, став первой игровой РС платформой позволяющей глубоко анализировать источники входящего трафика. Это в свою очередь дало возможность предложить разработчикам новую привлекательную модель распределения дохода, при которой 90% остаются за девелопером.

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