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Microsoft основала коалицию по переходу к нулевому уровню углеродных выбросов

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Microsoft совместно с Mercedes-Benz AG, Nike, Starbucks, Unilever, Danone, A.P. Moeller – Maersk, Natura & Co и Wipro создала коалицию Transform to Net Zero цель которой – помочь бизнесу во всем мире перейти к нулевому уровню вредных выбросов. Анонс был сделан в рамках масштабного плана компании по сокращению углеродного следа и переходу к отрицательному уровню эмиссии углерода, представленного в январе 2020 г.

Для достижения своей цели участники коалиции намерены делиться собственным опытом трансформации на пути к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 г.; сокращать собственные вредные выбросы во всех звеньях коммерческих и производственно-сбытовых цепочек; сотрудничать с экосистемой партнеров на всех этапах цепочки поставок; инвестировать в продукты, услуги и бизнес-модели, которые помогают усилить позитивный эффект, а также взаимодействовать с регуляторами для совместного обсуждения инициатив.

Дополнительно в рамках своей экологической инициативы Microsoft поделилась следующими анонсами:

Отказ от дизельного топлива к 2030 г. Поставщики облачных услуг обычно используют дизельные генераторы резервного питания для непрерывной работы центров обработки данных. Хотя на дизельное топливо приходится менее 1% выбросов, Microsoft разрабатывает новую программу по переходу от углеродного сырья на низкоуглеродные источники топлива, в частности водород и накопители энергии.

Доступность Microsoft Sustainability Calculator в режиме закрытого предварительного доступа. Решение позволит пользователям облачных сервисов Microsoft Azure оценивать объем текущих выбросов и потенциальную экологическую пользу от полноценной миграции в облако. Для этого система использует ИИ и интеллектуальные инструменты анализа данных.

Первая инвестиция в рамках Фонда климатических инноваций. Microsoft инвестирует $50 млн в венчурный фонд Energy Impact Partners (EIP) – глобальную платформу для инноваций в сфере трансформации энергетических и транспортных систем.

Ранее, в январе 2020 г., Microsoft объявила о планах перейти на отрицательный уровень выброса углерода к 2030 г., устранить последствия углеродных выбросов за все время с момента основания компании в 1975 г., а также об инвестициях в размере $1 млрд в Фонд климатических инноваций.



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