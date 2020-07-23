В Step Logic назначен новый коммерческий директор

В компании Step Logic произошли кадровые изменения. Дмитрий Якушев покинул пост коммерческого директора, который занимал с 2016 г.

При его участии компания расширила список ключевых партнеров и укрепила отношения с ведущими вендорами. Был завершен проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского Трубопроводного Консорциума, построена сеть связи на Фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, создана серверная и сетевая инфраструктура небоскреба «Око» для органов исполнительной власти г. Москвы и другие крупные проекты. Под руководством Дмитрия был проведен ребрендинг Step Logic, запущен цикл ежегодных партнерских конференций STEP DAYS, структурирована работа с ключевыми технологическими партнерами.

На посту руководителя коммерческой дирекции Дмитрия Якушева сменил Дмитрий Юшин, ранее занимавший должность директора по операциям.

Дмитрий Юшин работает в компании на протяжении 25 лет. За время работы в компании он сменил ряд направлений деятельности: руководил отделом продаж, департаментом управления проектов, операционной дирекцией.

Опыт работы в Step Logic дает Дмитрию глубокое понимание бизнеса компании. Его основной задачей в новой должности станет укрепление позиции компании на рынке за счет повышения эффективности блока продаж, развития кадрового потенциала подразделения и фокусирования усилий на поддержании и расширении клиентской базы.

«Под руководством Дмитрия Юшина коммерческий блок продолжит реализацию инициатив, заложенных в стратегию компании, как независимого многопрофильного системного интегратора», – сказал генеральный директор Step Logic Антон Прокофьев.