Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Крок» и Cypher Learning помогут бизнесу и вузам учиться дистанционно

Бизнес Интернет Веб-сервисы Маркет
, Текст: Эльяс Касми

ИТ-компания «Крок» и разработчик учебных платформ Cypher Learning заключили партнерское соглашение. Это позволит «Крок» расширить портфель своих образовательных решений, а его клиентам эффективно обучать своих сотрудников в дистанционном формате.

Cypher Learning разрабатывает платформы для управления обучением для организаций в более чем ста странах мира. На сегодняшний день решениями вендора пользуются более 20 тыс. компаний.

В рамках сотрудничества «Крок» будет фокусироваться на внедрении систем по управлению обучением для компаний (MATRIX LMS) и высших учебных заведений (NEO LMS).

С помощью MATRIX LMS компании смогут управлять всеми процессами корпоративного обучения в рамках одной платформы. Она позволяет организовать онлайн-обучение сотрудников, создавать учебные планы и материалы без специальных технических навыков, осуществлять контроль развития навыков, получать отчетность и аналитику.

Благодаря NEO LMS школы и высшие учебные заведения смогут управляют всеми видами образовательной деятельности. Система дает возможность создавать и распространять образовательные материалы, оценивать учеников и отслеживать их успеваемость.

Продвижением этих продуктов Cypher Learning займется CROC education solutions. Это образовательное направление «Крок», которое уже более десяти лет создает корпоративные обучающие программы и курсы в дистанционном и очном форматах. В рамках организации онлайн-обучения направление также создает готовый контент для систем дистанционного обучения под задачи клиентов, а также курсы в чат-ботах в мессенджере.



Другие материалы рубрики

Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль

Власти написали правила ведения электронного досье на всех граждан России

После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live