Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс»

У AliExpress Россия появилось решение, которое позволит организовать продажи на маркетплейсе через систему управления сайтом от «1С-Битрикс». Продавцы AliExpress могут загружать товары на маркетплейс, автоматизировать обновление цен и товарных остатков, а также принимать заказы с AliExpress через специальный модуль системы «1С-Битрикс: Управление сайтом» — «Продавец AliExpress». По данным «1С-Битрикс», систему «Управление сайтом» использует каждый третий интернет-магазин в России.

Управлять магазином на AliExpress с помощью нового модуля смогут продавцы, основной сайт которых построен на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом» в редакциях «Бизнес» или «Малый бизнес». С помощью модуля «Продавец AliExpress» можно сформировать оптимальный по структуре YML-файл, чтобы загрузить товары на маркетплейс, а также настроить регулярное автоматическое обновление цен и запасов. Также с помощью модуля можно обрабатывать заказы: получать заказ прямо в CMS и оттуда же передавать трек-номер на площадку. Статусы заказов обновляются регулярно в автоматическом режиме.

В обычной ситуации интеграция магазина на маркетплейсе с CMS, которую использует предприниматель, может обойтись в сумму от 30 тыс рублей до нескольких сотен тысяч. Модуль «Продавец AliExpress» для «1C-Битрикс: Управление сайтом» бесплатен и поможет автоматизировать обработку заказов и сгенерировать подходящий YML-файл менее чем за один рабочий день.