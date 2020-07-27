Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Связной» и «Ситимобил» запустили экспресс-доставку техники

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Связной» совместно с сервисом заказа такси «Ситимобил» запускает экспресс-доставку товаров из своего интернет-магазина. Доставка товаров водителями-партнерами «Ситимобил» займет не более одного часа.

Для клиентов «Связного» процесс заказа товаров не изменится. В интернет-магазине компании при оформлении заказа появится специальная опция экспресс-доставки. Уже сейчас сделать заказ могут жители 12 районов Москвы, а в ближайшее время к услуге будет подключен весь город.

На этапе пилота услуга будет бесплатной, в дальнейшем ее стоимость будет зависеть от расстояния, на которое осуществляется доставка, при этом зона с бесплатной доставкой сохранится. Каждый заказ будет застрахован от возможных рисков. В планах компаний масштабировать услугу во всех регионах-присутствия агрегатора.

«Доставка на такси – логичный тренд развития услуги экспресс-доставки. Нет смысла ждать заказ несколько дней или даже несколько часов, когда с помощью экспресс-доставки смартфон за считанные минуты может оказаться в руках покупателя. В скором времени доставка в течение часа станет новым стандартом для рынка», – отметил директор по электронной коммерции компании «Связной» Алексей Антропов.

«Режим самоизоляции подтолкнул “Ситимобил” к запуску услуги доставки в кратчайшие сроки. Функция оказалась востребована не только пользователями, но и бизнес-партнерами. С начала запуска и подключения первых B2B-партнеров количество таких доставок растет в три раза в показателях неделя к неделе. Связной станет нашим первым партнером среди ритейлеров техники, и мы уверены, что пользователи по достоинству оценят новую опцию», – сказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

С середины апреля 2020 г. «Ситимобил» запустил тариф «Доставка», с помощью которого пассажиры могут передать с водителем такси посылки или ценные вещи. Заказать доставку можно через мобильное приложение или через приложение «Такси Вконтакте», указав маршрут и контактный номер получателя.



Другие материалы рубрики

Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль

Власти написали правила ведения электронного досье на всех граждан России

После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live