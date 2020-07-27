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Tele2 нарастил оборот по финансовым сервисам

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Оператор связи Tele2 зафиксировал в первом полугодии 2020 года рост оборота сервисов денежных переводов на 10% и погашения кредитов на 28%. По России абоненты чаще всего отправляют деньги в Краснодар, Екатеринбург и Челябинск. Кроме того, клиенты осуществляют переводы за пределы страны: наиболее популярными направлениями стали Таджикистан и Армения.

Оборот сервиса денежных переводов в первом полугодии 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. увеличился на 10%. Наибольший прирост в 169% зафиксирован в южных регионах, а также в 146% на Урале.

Средняя сумма перевода составила 9000 руб. Среди направлений, куда клиенты отправляют деньги, лидирует Таджикистан – 57% от всех переводов. Далее в списке по количеству переводов Армения, на долю этой страны приходится 13,5% от всех операций. По 10% переводов приходится на Узбекистан и Кыргызстан. По России клиенты отправляют деньги в Краснодар - 12%, Екатеринбург и Челябинск – по 5%.

Оборот сервиса погашения кредитов за 6 месяцев 2020 г. увеличился на 28%. Значительный рост произошел в южных областях и в регионах Центральной России на 83% и 79% соответственно. Оборот сервиса продажи билетов снизился на 45%. Это обусловлено режимом самоизоляции и закрытием границ России в связи с пандемией коронавируса.

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