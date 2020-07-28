«Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2020 года. Консолидированная выручка осталась на уровне аналогичного показателя за второй квартал 2019 года — 41,4 млрд рублей (591,9 млн долларов США). Чистый убыток составил 3,7 млрд рублей (52,3 млн долларов США), в то время как во втором квартале 2019 года «Яндекс» получил чистую прибыль в размере 3,6 млрд рублей. Отрицательная рентабельность по чистой прибыли — -8,8%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 1,9 млрд рублей (27,3 млн долларов США) и снизилась на 67% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 4,6%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года на 35% — до 8,5 млрд рублей (121,3 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 20,5%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2020 года: 241,9 млрд рублей (3457,8 млн долларов США) на консолидированной основе, включая: чистые денежные поступления, полученные в результате публичного размещения 21,5 млн акций класса А 24 июня 2020 года; 24,4 млрд рублей (348,3 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов «Яндекс.Маркета» на 30 июня 2020 года составил 17,8 млрд рублей (254,2 млн долларов США), которые не учитываются в консолидированном балансовом отчёте «Яндекса».

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2020 года составила в среднем 59,6%. Во втором квартале 2019 года она составляла 56,9%, а в первом квартале 2020 года — 58,1% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2020 года 57,5%, тогда как во втором квартале 2019 года она составляла 52,3%, а в первом квартале 2020 года — 55,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств во втором квартале 2020 года составила 56,6% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 51,3% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска во втором квартале 2020 года.

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года на 29%. Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети «Яндекса» выросло в совокупности на 22% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года. Средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года.

Число поездок сервиса «Такси» снизилось на 6% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года. Число подписчиков Медиасервисов на конец второго квартала 2020 года достигло 4,5 миллиона. Ежедневная аудитория Яндекс.Дзена в июне 2020 года составила 16,8 миллиона пользователей и увеличилась на 59% по сравнению с аналогичным показателем за июнь 2019 года.

«Яндекс» и Сбербанк заключили соглашение о реструктуризации совместных предприятий — Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. Компании закрыли сделку 23 июля. В результате реструктуризации «Яндекс» консолидировал 100% Яндекс.Маркета и вышел из СП Яндекс.Денег, заплатив 39,6 миллиарда рублей Сбербанку.

«Яндекс» выпустил 21 522 840 акций класса А и привлек 1,06 млрд долларов (до вычета вознаграждения андеррайтеру и прочих расходов) в рамках публичного и частного размещения в июне. В рамках программы обратного выкупа акций, объявленной в ноябре 2019 года, во втором квартале 2020 года было выкуплено 732 175 акций класса А.

«Второй квартал получился сложным и насыщенным, — сказал Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекса». — Прежде всего мы стремились обеспечить благополучие наших сотрудников, партнёров и пользователей. Чтобы поддержать людей, мы выделили значительные ресурсы на адресные социальные проекты, включая наш проект „Помощь рядом“ и многие другие инициативы. Пандемия коронавируса повлияла на наши основные бизнесы — рекламный и бизнес такси, но при этом она открыла и новые возможности для долгосрочного роста. Операционное управление Яндекс.Маркетом снова полностью в наших руках. Мы уверены, что более глубокая интеграция Маркета в экосистему «Яндекса» позволит эффективнее развивать этот бизнес и поможет ему быстрее стать прибыльным».

«Мы довольны результатами, которых мы достигли за этот непростой период, — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса». — Сразу после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом мы сфокусировались на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности. Благодаря этому нам удалось смягчить негативное влияние пандемии на финансовые показатели компании. Несмотря на то, что пока сложно прогнозировать темпы дальнейшего восстановления, июльские тенденции обнадёживают. Кроме того, недавно привлечённые средства дают нам достаточную финансовую гибкость, чтобы продолжать инвестировать в существующие стратегические проекты и развивать новые интересные направления».

Выручка от продажи интернет-рекламы снизилась на 15% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года и составила 60% от общей выручки компании во втором квартале 2020 года. Снижение доходов от интернет-рекламы было обусловлено сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» снизилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года. В структуре общей выручки «Яндекса» во втором квартале 2020 года она составила 49%.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети «Яндекса» снизилась на 31% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2020 года она составила 10%.

Выручка, относящаяся к сегменту Такси, во втором квартале 2020 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года и составила 30% в структуре общей выручки компании, тогда как во втором квартале прошлого года она составляла 21%. Такой результат в основном обусловлен ростом фудтех-направления, которое включает сервисы Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда, а также развитием сервиса Яндекс.Такси для бизнеса (учитывается на валовой основе).

Прочие доходы во втором квартале 2020 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года на 21% и составили 10% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT) и ростом сервиса Яндекс.Облако. Этот рост был частично нивелирован снижением доходов Яндекс.Драйва в связи с запретом на работу каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге на протяжении почти всего второго квартала.