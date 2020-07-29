Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года

Выручка группы компаний «Яндекс.Маркета» по МСФО выросла на 90% по сравнению со II кварталом 2019 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года. Товарооборот маркетплейса ««Беру»» вырос в три с половиной раза по сравнению со II кварталом прошлого года.

«Во время пандемии коронавируса наш бизнес оказался особенно востребованным — онлайн-торговля помогала решать повседневные задачи россиян не выходя из дома. Многие из них стали делать покупки в интернете регулярно, а кто-то сделал свой самый первый онлайн-заказ. В это время мы старались помочь нашим пользователям, покупателям и партнёрам: следили за ценами на самые востребованные товары, поддерживали продвижение магазинов на Маркете, быстро подключали их к «Беру». Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло, и мы наблюдаем, что у россиян сохранилась привычка покупать онлайн, которая только укрепилась во время пандемии. Надеемся, что россияне станут больше заказывать в интернете, а партнёры продолжат сотрудничать с нашими сервисами», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркета».

«Во II квартале 2020 года сервисы группы компаний достигли выдающихся результатов — год к году общий оценочный оборот сервиса Яндекс.Маркет вырос на 41%, а товарооборот «Беру» — в три с половиной раза. Выручка всей группы компаний выросла на 90% по сравнению с предыдущим годом — на нас, конечно, повлияла ситуация, когда почти всё население страны покупало необходимые товары в интернете, что в очередной раз подтвердило актуальность наших сервисов, но наш быстрый рост также связан с эффективной работой команды по расширению ассортимента, улучшению качества сервиса и доставки», — сказал Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний «Яндекс.Маркета».

Во II квартале «Яндекс» и Сбербанк договорились о реорганизации совместных предприятий, включая изменение акционерной структуры «Яндекс.Маркета». Сделка была закрыта 23 июля, в результате чего «Яндекс» выкупил долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» и консолидировал 100% бизнеса. Теперь группа компаний намерена усилить интеграцию с другими сервисами экосистемы «Яндекса»: например, водители, подключённые к платформе «Яндекс.Такси», и курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой и Лавкой, смогут доставлять заказы «Беру» на «последней миле», а интеграция Маркета с Поиском и Дзеном даст возможность предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. Всё это также позволит уменьшить расходы на логистику и привлечение покупателей.

Сервис для выбора товаров продолжает показывать отличные результаты на протяжении последних кварталов. Выручка «Яндекс.Маркета» во II квартале выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года. Общий оценочный оборот площадки за II квартал составил более 62 млрд рублей (на 41% выше показателя II квартала прошлого года).

Дневная аудитория «Яндекс.Маркета» также продолжает расти — во II квартале она достигала почти 4,5 миллиона уникальных пользователей, что на полмиллиона больше, чем в I квартале этого года.

Во II квартале 2020 года на сервисе появились различные нововведения: изменилась система расчёта рейтинга магазинов, а экологичные товары при поддержке FSC России (Лесного попечительского совета) и Экологического союза получили специальные бейджи. Кроме того, сервис серьёзно подошёл к обновлению категории «Красота»: внёс изменения в интерфейс, проработал 94 категории в департаменте, привлёк популярные магазины и ключевой ассортимент товаров и дополнил Журнал Маркета полезным контентом — после этих нововведений магазины отметили увеличение конверсии в заказ.

Продолжает развиваться и мобильное приложение «Яндекс.Маркета»: во II квартале в нём появился новый формат взаимодействия между пользователями — контентная лента, которая показывает полезную для выбора товаров информацию, в том числе ответы магазинов и производителей на вопросы.

Главная задача «Яндекс.Маркета» остаётся прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным сервисом как для покупателей, так и для партнёров.

Во II квартале 2020 года маркетплейс «Беру» продолжил работать над качеством предоставляемого сервиса и расширением ассортимента на фоне значительного роста числа заказов. Так, товарооборот вырос в 3,5 раза по сравнению со II кварталом прошлого года, а месячный оборот площадки составляет около 4 миллиардов рублей. Сейчас «Беру» доставляет в 5 раз больше посылок, чем во II квартале 2019 года, а ежедневная аудитория маркетплейса превышает 1 миллион человек.

Маркетплейс продолжает расширять ассортимент: сейчас на площадке представлено более 1 миллиона товарных позиций, а к концу года этот показатель должен превысить 2 миллиона. Самыми популярными категориями во II квартале стали «Товары для дома», «Товары для красоты» и «Детские товары». По сравнению с I кварталом 2020 года, наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Дача, сад и огород» (количество заказов увеличилось на 470%), «Досуг и развлечения» (на 167%) и «Товары для здоровья» (на 89%). По сравнению со II кварталом прошлого года, наибольший рост показала категория «Досуг и развлечения» (рост числа заказов на 2027%), «Авто» (1736%) и «Одежда, обувь и аксессуары» (791%). Таких результатов удалось добиться благодаря привлечению партнёров и наполнению категорий товарными предложениями, однако на спрос также повлиял и режим самоизоляции. Также во II квартале 2020 года на «Беру» появилась категория «Мебель», в которой размещаются уже более 200 партнёров и более 100 тысяч разновидностей товаров.

Выросла и доля покупателей из регионов. Лидерами по динамике роста числа заказов год к году стали Санкт-Петербург, Рязанская область (оба региона — в 4,4 раза), Брянская, Воронежская и Орловская области (все — в 4,3 раза). По сравнению со II кварталом 2019 года количество заказов клиентов из населённых пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек увеличилось больше чем в три раза.

Сейчас около 6000 партнёров продают свои товары на «Беру», а доля их продаж в общем обороте маркетплейса во II квартале 2020 года в среднем составила 56%. За II квартал на подключение к маркетплейсу поступило и находится в процессе обработки более 7000 тысяч заявок, из них более 3300 партнёров подали заявки на подключение по модели «витрина+доставка», что позволит им работать со своего склада.

Кроме того, «Беру» внедрил новую логистическую услугу — магистральную доставку, благодаря которой маркетплейс поможет доставить товар с транзитного склада в Ростовской области в свои московские логистические комплексы.

В конце 2019 года компания объявила о создании собственной платформы для доставки. Во II квартале 2020-го логистическая платформа покрыла 100% территории Москвы (ежедневно развозит более 50% от всего числа столичных заказов), запустилась в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, что существенно улучшило качество доставки.

Кроме того, в апреле Удмуртия и группа компаний «Яндекс.Маркета» подписали соглашение, согласно которому в Ижевске появится первый собственный контактный центр на 450 рабочих мест. Его сотрудники будут отвечать на вопросы клиентов «Беру» и «Яндекс.Маркета», а также B2B-партнёров группы компаний по размещению на площадках и работе с ними.

Сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика в феврале вышел в открытое бета-тестирование, и сейчас он показывает картину российского рынка онлайн-торговли в 780 категориях, самые сильные из которых «Бытовая техника и электроника», «Сантехника», «Корма для животных», «Товары для дома и сада», «Спорт».

С магазинами сервис работает по бартеру: партнёр делится данными о заказах своих клиентов и получает отчёты о состоянии всей категории. Производители получают аналитику рынка на коммерческой основе. Кроме того, в апреле Яндекс.Маркет Аналитика снизила для партнёров порог доступа к данным, а также открыла новые отчёты для небольших магазинов начального уровня. Сейчас к сервису подключились уже более 1000 магазинов, среди которых как крупные федеральные сети, так и небольшие локальные игроки.

Режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, показал востребованность сервисов электронной коммерции и ускорил развитие рынка онлайн-торговли.

Группа компаний «Яндекс.Маркета» весной помогала как потребителям, так и партнёрам сервисов. Так, сервис Яндекс.Маркет боролся с недобросовестным поведением на рынке: ужесточил контроль за ситуацией и стал особо тщательно следить за ценами и ассортиментом в определённых категориях товаров. Кроме того, сервис выдавал бонусы за продвижение на площадке продавцам продуктов питания и товаров для здоровья, магазинам, которые потратили на Маркете в марте 2020 года меньше 150 тысяч рублей, а также тем продавцам, которые начали получать клики только в марте или апреле 2020 года. За время действия программы Маркет начислил бонусов малому и среднему бизнесу на 44 миллиона рублей.