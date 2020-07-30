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«Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома»

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Пресс-служба принадлежащего властям Республики Крым предприятия «Крымэнерго» прокомментировала Cnews обвинения в свой адрес со стороны местного оператора связи «Крымтелеком». Ранее в «Крымтелеком» заявили, что «Крымэнерго» незаконно демонтировало с опор линий электропередач принадлежащие оператору линии связи, из-за чего без телефонной связи остались ряд населенных пунктов Джанкойского района республики.

В «Крымэнерго» подтвердили факт демонтажа линий связи «Крымэнерго», пояснив, что они эксплуатировались без договора. В «Крымэнерго» считают, что данные линии связи были размещены незаконно, создавали риск повреждения объектов электросетевого хозяйства, угрозу безаварийной работе электрических сетей и реальную угрозу жизни и здоровью людей.

«Крымэнерго» понимает важность предоставления стационарной связи жителям и гостям Республики Крым, однако не имеет права предоставлять коммерческому предприятия технические места на опорах, являющихся собственностью Республики Крым, без заключения договора, - заявили в пресс-службе предприятия. - Необходимость оформления договорных отношения для размещения оборудования связи «Крымтелекомом» на опорах «Крымэнерго» подтверждена на совместном совещании сторон, которое состоялось под руководством Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.»

Проект договора о размещении линий связи на опорах линий электропедеч был направлен в «Крымтелеком», но ответа не последовало. В связи с этим «Крымэнерго» уведомило «Крымтелеком» о предстоящем демонтаже линий связи. Демонтаж линий связи «Крымтелекома» осуществлялся в присутствии представителей местных органов власти с составлением акта и фотофиксацией. При этом данное имущество может быть получено «Крымтелекомом» при предъявлении документов на него и компенсации расходов на его демонтаж и хранение, добавили в «Крымэнерго».

Жителей Крыма оставляют без связи

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