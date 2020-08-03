Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор

Бизнес Кадры Ритейл Розница Маркет

«М.видео», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, объявила о назначении Александра Соколовского на позицию директора по информационным технологиям.

Александр возглавит объединенный департамент информационных технологий группы «М.Видео-Эльдорадо» и будет отвечать за совершенствование технологической платформы и технологическое развитие как компании в целом, так и двух розничных брендов. В числе задач нового CIO, находящегося в прямом подчинении у операционного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирины Ивановой, – разработка и реализация ИТ-стратегии, эволюция архитектуры онлайн-компании, лидирующей на рынке. Соколовский также будет курировать автоматизацию внутренних процессов и применение лучших технологических практик клиентского сервиса, разработку мобильных продуктов, переход на «умные» сервисы обработки и анализа данных на машинном обучении, работу со стартапами и внутренними инновациями.

«Стратегия One Retail предполагает развитие группы «М.Видео-Эльдорадо» как технологической компании, где большинство решений принимаются на основе анализа данных, все рутинные операции автоматизированы, а глубокая персонализация определяет уникальный клиентский сервис. Используя все преимущества эффективной и разветвленной розницы, мы создаем цифровое пространство, которое объединяет все процессы онлайн и в магазинах в единую экосистему с удобным доступом со смартфона, как для покупателя, так и для продавцов. За последние полгода мы перевели все процессы в онлайн и заложили основу новой технологической платформы. Уверена, что опыт и экспертиза Александра позволят ИТ-команде лидировать дальнейшую реализацию модели One Retail, и мы вместе сможем сделать качественный прорыв в этом направлении», – отметила операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Иванова.

До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» Александр занимал должность управляющего директора в SberDevices (экосистема Сбербанка). В 2002 г. он окончил Государственный аэрокосмический университет в Самаре по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и имеет более 20 лет опыта работы в сфере ИТ, в том числе в области проведения цифровой трансформации, развития микросервисной архитектуры, создания платформы для работы с большими данными. Занимал руководящие позиции в компаниях-лидерах своей отрасли в России (Сбербанк, Leroy Merlin, Российский фонд прямых инвестиций, EPAM Systems), Франции и Казахстане.

Другие материалы рубрики

ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка

Власти хотят перенести общение граждан с чиновниками на портал госуслуг

Умер создатель первой компьютерной мыши

У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok

«М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой

«Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live