Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок

Компания «Экзоатлет», резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», получила европейский знак качества CE Mark на экзоскелеты для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet. Теперь продукты компании могут использоваться в медицинской практике стран Европейского Союза.

Экзоскелеты ExoAtlet предназначены для медицинской и социальной реабилитации пациентов с инсультом, травмами спинного мозга, церебральным параличом, рассеянным склерозом и другими нозологиями.

Знак качества СЕ подтверждает, что продукция отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды. Таким образом, экзоскелеты ExoAtlet могут выйти на весь европейский рынок.

Екатерина Березий, сооснователь компании «Экзоатлет», сказала: «Мы встали в одну линейку с крупными компаниями – производителями медицинской техники. CE Mark открывает для нас границы не только Евросоюза. Есть многие неевропейские страны, которые принимают CE Mark как основной сертификат, в частности, государства Ближнего Востока. В дополнение к нему потом требуется местная сертификация, но она проходит уже в упрощенном режиме. Глобально – это сертификат, который дает право врачам использовать экзоскелеты в своей рутинной медицинской практике».

Экзоскелеты ExoAtlet используются более чем в 50 медицинских центрах России, а также в странах Азии. В дальнейшем компания планирует получить сертификат качества FDA в США.

Владимир Егоров, директор по операционной работе кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказал: «Компания “Экзоатлет” динамично развивается и прошла в “Сколково” большой путь от резидента центра робототехники кластера информационных технологий до участника кластера БМТ. Экзоскелеты нашли свое практическое применение в реабилитации раньше, чем в промышленности или военной сфере, так происходит во всем мире. Теперь “Экзоатлет” сможет охватить большую долю этого растущего рынка».