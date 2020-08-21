Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок

Бизнес Техника

Компания «Экзоатлет», резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», получила европейский знак качества CE Mark на экзоскелеты для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet. Теперь продукты компании могут использоваться в медицинской практике стран Европейского Союза.

Экзоскелеты ExoAtlet предназначены для медицинской и социальной реабилитации пациентов с инсультом, травмами спинного мозга, церебральным параличом, рассеянным склерозом и другими нозологиями.

Знак качества СЕ подтверждает, что продукция отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды. Таким образом, экзоскелеты ExoAtlet могут выйти на весь европейский рынок.

Екатерина Березий, сооснователь компании «Экзоатлет», сказала: «Мы встали в одну линейку с крупными компаниями – производителями медицинской техники. CE Mark открывает для нас границы не только Евросоюза. Есть многие неевропейские страны, которые принимают CE Mark как основной сертификат, в частности, государства Ближнего Востока. В дополнение к нему потом требуется местная сертификация, но она проходит уже в упрощенном режиме. Глобально – это сертификат, который дает право врачам использовать экзоскелеты в своей рутинной медицинской практике».

Экзоскелеты ExoAtlet используются более чем в 50 медицинских центрах России, а также в странах Азии. В дальнейшем компания планирует получить сертификат качества FDA в США.

Владимир Егоров, директор по операционной работе кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказал: «Компания “Экзоатлет” динамично развивается и прошла в “Сколково” большой путь от резидента центра робототехники кластера информационных технологий до участника кластера БМТ. Экзоскелеты нашли свое практическое применение в реабилитации раньше, чем в промышленности или военной сфере, так происходит во всем мире. Теперь “Экзоатлет” сможет охватить большую долю этого растущего рынка».

Другие материалы рубрики

Работников «Росатома» для входа в ИТ-системы корпорации обяжут сканировать лицо

Власти разрешили россиянам регистрировать автомобили в МФЦ

Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами

Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства

В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти

Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака