«Ростелеком» оцифрует кадровый резерв

«Ростелеком» запускает программу карьерного развития B2Career в сегменте массового рынка. Все процессы будут выстроены на базе собственной ИТ-системы поиска кандидатов IQHR.

B2Career — это федеральная программа карьерного развития профессиональных амбициозных сотрудников «Ростелекома». Программа стартует во всех регионах в ключевом сегменте компании — В2С. После успешной реализации в сегменте массового рынка планируется масштабировать программу на другие подразделения компании. На первом этапе программы рассматриваются кандидаты на позиции директора регионального филиала и директора В2С регионального филиала. Претендовать на эти должности могут сотрудники, обладающие необходимыми знаниями и соответствующим опытом. Если знаний, необходимых для желаемой позиции, не хватает, участник программы сможет пройти обучение в корпоративном университете «Ростелекома».

Для того чтобы стать приоритетным кандидатом, сотруднику необходимо согласовать участие в программе с непосредственным руководителем, подготовить преемника, определить готовность к переезду в другой регион и пройти оценку на выбранную позицию. После этого кандидат может ждать открытия вакансии и приглашения на собеседование с нанимающим руководителем. В процессе подготовки к планируемой смене должности сотрудник открыто взаимодействует как с текущим, так и с будущим руководителем. Таким образом, в ходе программы B2Career в компании будет формироваться прозрачный механизм подготовки преемников.

Весь процесс будет полностью оцифрован: от подачи заявки на участие в программе до финального выбора кандидата на вакантную позицию. Все процессы построены на базе IQHR — ИТ-системы поиска кандидатов, разработанной специалистами «Ростелекома». Система существенно облегчает процесс подбора для нанимающего руководителя: в режиме онлайн он может посмотреть всех кандидатов, потенциально подходящих на открытую позицию, и оценить их.

«Главная ценность для нас — это наша команда, люди. В массовом сегменте “Ростелекома” мы всегда уделяли особое внимание сотрудникам и их развитию внутри компании. Подтверждением тому служат успешно реализованные проекты B2Challange, Product Camp и другие. Выпускники этих программ демонстрируют отличные результаты, эффективность их работы увеличивается, а мотивация растет. Причем индекс лояльности (eNPS) массового сегмента за последний год вырос на 24 процентных пункта — во многом благодаря успешно реализованным HR-программам. Все больше сотрудников В2С ориентированы на карьерный рост и развитие внутри компании. В “Ростелекоме” есть для этого огромные возможности. С особой гордостью за наш сегмент я могу сказать, что мы стали первопроходцами в части реализации новой инициативы. Проект B2Career очень нужен нашей компании», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

B2Career позволит сократить адаптационный период новых руководителей, кроме того, благодаря программе процесс подбора кандидатов внутреннего резерва станет более прозрачным, эффективным и мобильным.

«Сейчас в сегменте В2С мы закрываем 35–40% вакантных позиций внутренними кандидатами. По нашему прогнозу, с помощью B2Career мы сможем увеличить долю назначений на руководящие позиции в массовом сегменте за счет внутренних ротаций до 50%, — отметила Диана Самошкина. — Таким образом мы создаем возможности карьерного роста для своих сотрудников и сохраняем экспертизу внутри компании».

Ранее «Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR. Она позволяет автоматизировать процесс подбора персонала как в головной компании, так и в дочерних и зависимых обществах.