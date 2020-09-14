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ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний Angara дала старт осеннему конкурсу по информационной безопасности Angara Cybersecurity Challenge 2020. Соревнование пройдет для студентов и аспирантов технических вузов России при поддержке Российского государственного гуманитарного университета.

Порядок проведения конкурса.

14–30 сентября – регистрация участников и отборочный тур для доступа к основному заданию. 21 сентября–22 октября – прием выполненных работ. 23 октября–30 октября – подведение итогов. 6 ноября – торжественная церемония вручения призов, которая пройдет в офисе группы компаний Ангара.

По всем вопросам конкурса студенты могут обратиться на свою кафедру в вузе.

Победители соревнования, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены ценными призами и получат возможность пройти стажировку в группе компаний Angara, входящей в «Топ-20» крупнейших ИБ-компаний по версиям CNews и TAdviser.

Работы конкурсантов будет оценивать конкурсная комиссия, в состав которой войдут ведущие эксперты рынка ИБ. При выборе работ-победителей жюри будет учитывать следующие критерии: полнота отражения событий; качество визуализации данных и доступность объяснения, произошедшего; глубина обоснования решения по снижению риска ИБ; выполнение всех шагов задания.

«Конкурс Angara Cybersecurity Challenge проводится во второй раз, и мы рассчитываем, что он станет доброй традицией группы компаний Angara. Цель соревнования – совершенствование навыков в области информационной безопасности, популяризация этой области среди молодого поколения, а также предоставление студентам равных возможностей карьерного развития. Желаем всем участникам удачи и надеемся, что конкурс станет для них отличным стимулом для дальнейшего профессионального роста», – сказала руководитель HR группы компаний Angara Валентина Ерохина.

Впервые группа компаний Angara провела Angara Cybersecurity Challenge в 2019 году. Тогда участниками конкурса стали 82 студента 24 вузов из 14 регионов России: РГГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, КубГТУ, СПбГУ, ПНИПУ, УГАТУ, САФУ и другие.



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