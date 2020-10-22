«Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

В «Одноклассники» интегрирован сервис Worki, который через чат-бота присылает по запросу вакансии линейного персонала с контактами потенциальных работодателей.

Сервис по быстрому поиску работы и сотрудников Worki интегрировался в приветственного чат-бота соцсети «Спутник», который покажет пользователям «Одноклассников» вакансии. Для того, чтобы начать поиск работы в ОК, необходимо написать любое сообщение чат-боту «Спутник» в официальной группе.

Пользователям не нужно будет загружать резюме или заполнять анкету большим количеством данных: достаточно указать сферу деятельности и интересующий их город для работы. В карточках с вакансиями отображается название компании, ее адрес, а также уровень заработной платы. Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться на него, не покидая социальной сети.

В свою очередь, после отклика работодатели получат заявку на трудоустройство с указанием телефона и именем пользователя ОК, но ссылка на профиль соискателя в ОК им не будет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту.

Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дома, приобретения билетов в кинотеатры, оформления госуслуг и проч.

Благодаря интеграции соцсети с сервисом Worki пользователям ОК будут доступны все вакансии крупнейших российских работодателей. К примеру, сети магазинов «Азбука вкуса», которая сотрудничают с Worki.

Елена Цуканова, вице-президент по персоналу «Азбуки вкуса», сказала: «Для нас Worki — удобный и продуманный сервис, которым компания пользуется уже более двух лет. Нам нравится, что в программе регулярно добавляются обновления, улучшающие взаимодействие с соискателями. И мы очень рады, что теперь появится еще один формат коммуникации с потенциальными кандидатами. Уверены, что это поможет повысить эффективность поиска новых сотрудников на наши вакансии».