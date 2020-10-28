Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование

Mfms объявляет о начале ребрендинга, смене имени и позиционирования. С 28 сентября 2020 г. компания работает под новым брендом – edna, объединяющим сервисы и продукты в единую платформу для цифровых коммуникаций.

История mfms началась в 2005 г. с запуска решений для массового мобильного информирования клиентов через SMS. На протяжении 15 лет компания предлагала крупным банкам, страховым, ритейлерам решения для развития цифровых коммуникаций c потребителями: программное обеспечение и сервис SMS рассылок, сервис красивых push-уведомлений с логотипами и названиями торговых точек, крупнейшие мессенджеры WhatsApp Business, Apple Business Chat, Viber для бизнеса, VK-notify, чат-платформу Threads™ и сервис напоминаний в календарях Event.Me.

За последний год mfms сильно продвинулась в построении цифровых коммуникаций для бизнеса. Продукты и сервисы, занимающие лидирующие позиции, трансформировались в экосистему – edna.

С помощью edna можно подключить любые цифровые каналы; организовать рассылки и обработку обращений клиентов; автоматизировать коммуникации маркетинга, продаж, обслуживания в бесшовный алгоритм.

Гибкие инструменты edna позволяют создать, протестировать и запустить абсолютно любой сценарий коммуникации, например:

провести опрос через «кнопочный» бот в WhatsApp Business Account;

сделать маркетинговую push-рассылку и продолжить коммуникацию с оператором в чате мобильного приложения;

напомнить о сумме и дате платежа по кредиту в нативном календаре смартфона;

подтвердить встречу с курьером через Apple Business Chat.

Поводом изменить бренд стало не только развитие продуктового портфеля, но и выход на международные рынки в 2019 г. Решениями компании пользуются клиенты из стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. Новое имя и позиционирование edna должно помочь решить важную имиджевую задачу для новых рынков. «Мы трансформируемся в международный IT-бренд. Теперь edna – это единое окно для решения всех задач крупного и среднего бизнеса в области цифровых коммуникаций: одна команда, одна платформа, одна компания», – отметил Александр Беляков, директор по развитию бизнеса edna.

Название edna было выбрано в компании за его простоту и лаконичность. В нейминге для международных рынков важна легкость восприятия и запоминаемость для клиентов в разных странах. Еще важнее – удобство произношения. Имя edna хорошо подходит для коммуникационной платформы, экосистемы IT-сервисов и продуктов. Пишется со строчной буквы, что созвучно последним трендам нейминга.

Процесс ребрендинга будет завершен в течение нескольких месяцев, компания полностью откажется от использования названий и фирменного стиля mfms и Threads на внешних и внутренних носителях, в дизайне интерфейсов продуктов. Готовится к запуску новый официальный сайт компании.