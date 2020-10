Стали известны подробности о цифровой арт-выставке Disartive

В Москве проходит выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна Disartive. За время подготовки проект вырос до международной коммуникационной платформы в области высоких технологий, искусства и развлечений.

Ярмарка объединила художников из разных стран: Франции, Италии, Турции, США, России и др. Они работают в совершенно разных направлениях: цифровое и современное искусство, motion design, AR и VR, генеративное искусство, стрит-арт и др. Лейтмотивом, так или иначе имеющим отражение во всех работах, наблюдается влияние цифрового мира на нашу реальность.

Безусловно, свой отпечаток на творчестве авторов оставила пандемия COVID-19 — работа Джэкки Кларк (Jackie Clark) Submerged (от англ. «Погруженный»). Кто-то из художников в очередной раз переосмысливает пространство, время и память, отражая их восприятие через испорченные цифровые файлы или визуальный белый шум, — работа Иоланды ди Бонавентуры (Iolanda di Bonaventura) The weight of everything that is not there (от англ. «Значение того, чего нет).

«Мы проделали огромную работу, собрав лучших специалистов, кураторов и художников со всего мира. Проект в процессе становления и развития неоднократно менял концепцию, однако именно гибкость позволила нам найти и объединить пять совершенно новых проектов. Среди них цифровой аватар Максим «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу «ЛАНИТ»), платформа V-Art, кроме того, мы открыли направление коллекционных игр, представив видеоигру бестселлер, Atomic Heart от Mundfish и провокационную игру разработчиков из Перми. В направлении цифровой реальности представлены два проекта: Pure Art (семь маяков будущего) и AR Art Charon Project (динамичные скульптуры в дополненной реальности)», — говорит сооснователь коммуникационной платформы Disartive Ольга Дворецкая.

Для того, чтобы собрать материал, участников и партнеров, организаторы посетили практически все цифровые музеи мира. Эта работа в совокупности с анализом рынка высоких технологий, его трендов, и развития и трансформации сферы искусства позволили сделать выводы о востребованности цифровых двойников. Таким образом, для участия в Disartive были отобраны работы художников, которые уже сейчас могут стать основой для современного мирового цифрового музея.

Деловая часть Disartive пройдет 29 октября 2020 г. Ключевым событием станет презентация в действии цифрового аватара Максима компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ). Цифровой аватар — это новый формат коммуникации бренда с аудиторией с возможностью быстрой ситуативной генерации контента, запуском кросс-маркетинга и быстрой отработкой инфоповодов. Илья Флакс, руководитель Центра компетенций ЛАНИТ в сфере AR&VR, создатель проекта Digital Avatar: «Аватар — это следующая ступень развития визуальных коммуникаций, создающая новые формы самовыражения, которые интересны аудитории, и снижающая риски для бизнеса».

В рамках панельной дискуссии спикеры обсудят направления развития цифрового искусства в предстоящем году. В этот же день пройдет первый аукцион цифрового искусства.

Справка о Disartive

Ярмарка ультрасовременного искусства и цифрового дизайна, созданная для изучения и открытия новых форм, имен, направлений и паттернов взаимодействия между участниками иммерсионного процесса.

На ярмарке будут представлены работы цифровых художников, участников традиционного арт-рынка, созданные с использованием цифровых технологий и программ и работы художников, дизайнеров, новаторов, составляющие потенциальный рынок цифрового искусства: game art, motion design, graphic design, AI, digital video, VR, AR. Все цифровые предметы на ярмарке можно будет купить. По окончанию ярмарки будет выпущен каталог с перечнем участников и ценами.

Несколько фактов о «ЛАНИТ-Интеграции»

«ЛАНИТ-Интеграция» позиционирует себя в качестве ведущего системного интегратора, флагманского подразделения ЛАНИТ, образованное в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. В активе компании — проектный опыт, накопленный командой за многие годы работы на рынке системной интеграции.

«ЛАНИТ-Интеграция» специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, строительстве и создании инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения, безопасности на объектах крупных государственных и корпоративных заказчиков. Экспертная команда насчитывает более 700 сертифицированных специалистов. «ЛАНИТ-Интеграция» является крупнейшим на территории России и стран СНГ партнером более 360 ведущих мировых производителей высокотехнологичного оборудования, решений и услуг.

Чем занимается ЛАНИТ

«Лаборатория новых информационных технологий» (ЛАНИТ) — это одна из ведущих в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых постоянно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ — 11,8 тыс. человек.

Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в ТОП-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.