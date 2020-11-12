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Российский рынок смартфонов оправился от влияния ограничений в связи с пандемией

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

По данным IDC, в третьем квартале российский рынок смартфонов оправился от влияния ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и вернулся к объёмам поставок, сопоставимым и в штучном, и денежном выражении с аналогичным кварталом 2019 года.

Согласно результатам исследования IDC WW Mobile Phone Tracker, за прошедшие три месяца в Россию было поставлено 9,429 млн смартфонов на общую сумму 2,191 млрд долларов США (без НДС). Рынок мобильных телефонов в целом составил 11,381 млн устройств.

Росту рынка способствовали результаты деятельности Samsung, поставившей 3,9 млн смартфонов, что стало рекордом компании после 2013 года и помогло ей занять две пятых рынка. Huawei, включая её собственный бренд Honor, ранее обеспечивавшая большую часть продаж в России, стала снижать их динамику. На оба бренда – Huawei и Honor – пришлось 15,9% смартфонов в штучном выражении, что значительно уступает показателям Xiaomi, увеличившей свою долю до 22,6% в штуках. Xiaomi впервые удалось обогнать Huawei и вырваться на второе место на российском рынке смартфонов.

Поставки смартфонов увеличились почти на 10% по сравнению с объемом поставок в третьем квартале 2019 года. Несмотря на падение курса рубля примерно на четверть в период между третьим кварталом 2019 года и третьим кварталом 2020 года, рынок в стоимостном выражении показал сходный темп роста в долларах.

«Основной спрос по-прежнему наблюдается на недорогие модели и модели среднего ценового сегмента, – сказала Ольга Агапова, старший аналитик IDC Россия. На рынке смартфонов на базе Android сократились как поставки устройств стоимостью свыше 250 долларов, так и поставки самых дешевых смартфонов. Основной спрос приходится на смартфоны стоимостью от 50 до 250 долларов – их доля составила 86% рынка Android-смартфонов в штучном выражении. Для сравнения в третьем квартале прошлого года их доля была три четвертых».

«У смартфонов средней ценовой категории сегодня достойные характеристики, а различные программы скидок, последовавшие за периодом самоизоляции, привели к тому, что предложений смартфонов по цене до 250 долларов (без НДС) стало больше», – отметила Агапова.

У Apple также много поставок недорогой модели SE II. В России появляется всё больше китайских брендов: так realme занял 2,2% рынка смартфонов и превзошел более устоявшихся Oppo и vivo.

«Поскольку третий квартал компенсирует слабые результаты второго квартала, российский рынок смартфонов либо останется на прежнем уровне, либо превысит его в 2020 году, – сказал Саймон Бейкер, директор программы исследований IDC EMEA. - Как и во многих странах Европы, рынок смартфонов оказался устойчивым к локдауну и прочим ограничениям, вызванным коронавирусом».

Несмотря на то, что после снятия ограничений потребители вернулись к покупкам в магазинах, онлайн-продажи становятся более востребованными в небольших городах, где раньше они не были распространены.

Предзаказов на все модели iPhone 12 с поддержкой 5G было много в России, однако 5G не станет основным фактором выбора в ближайшие кварталы, поскольку мобильные сети не будут готовы до конца следующего года. Тем не менее, IDC ожидает, что в ближайшие пару лет 5G станет стандартом для большинства устройств на базе Android верхнего ценового сегмента. Таким образом, рынок телефонов будет опережать предложение услуг.

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