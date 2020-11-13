Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года

Veeam Software объявила об очередном квартале с двузначным ростом ежегодного регулярного дохода (ARR): за 3 квартал 2020 г. показатель ARR вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день число клиентов компании по всему миру превышает 400 000. Veeam обеспечивает свой рост активной работой на ключевом для себя рынке резервного копирования и восстановления данных ЦОД, а также внедрением новых решений для защиты облачных данных организаций. Сохраняются высокие темпы роста продаж самого быстрорастущего продукта Veeam — Veeam Backup для Microsoft Office 365: по сравнению с предыдущим годом его продажи выросли на 85%. Еще одним свидетельством динамики развития Veeam стал последний отчет IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection за первую половину 2020 г. Согласно его данным, компания Veeam заняла первое место по объему выручки в регионе EMEA и продемонстрировала самый быстрый рост выручки за соответствующий период по сравнению с предыдущим годом среди пяти ведущих вендоров, остальных вендоров и по рынку в целом.

«Мы понимаем, что данные — это самый важный после людей актив для бизнеса. И наша миссия заключается в расширении возможностей наших клиентов в части обеспечения безопасности, — сказал Билл Ларджент, CEO Veeam. — Облака, кибербезопасность и современная защита данных — это три ключевых столпа, которые формируют основу цифровой трансформации и позволяют организациям в полной мере раскрыть потенциал своих данных для повышения качества услуг. Veeam продолжает внедрять инновации и опережать рынок, будь то решения для облачных данных или Kubernetes. Об этом также свидетельствует наше недавнее приобретение компании Kasten. Мы показали отличные результаты в прошлом квартале и ожидаем, что итог 2020 года будет таким же мощным. Этому будет способствовать вывод на рынок новых решений, отвечающих потребностям наших клиентов».

«Данные отчета IDC не в первый раз ярко иллюстрируют сильные позиции Veeam в регионе EMEA. Мы продолжаем занимать первое место на рынке по объему выручки, — отметил Дэниэл Фрид, генеральный директор и старший вице-президент Veeam по региону EMEA и по глобальным каналам сбыта. — Они также свидетельствуют о том, что в своей категории мы являемся компанией с самым быстрым ростом доходов в регионе. Мы продолжим укреплять наше лидерство на рынке по всему региону EMEA, делая все, чтобы максимально упростить для организаций управление облачными данными, предлагая нашим партнерам высококлассные технологические решения, свои навыки и опыт, а также поддерживая трансформацию клиентов и их переход к перспективным бизнес-архитектурам».

В настоящее время Veeam работает над интеграцией в свою платформу управления облачными данными решений недавно приобретенной компании Kasten, лидера в области резервного копирования и аварийного восстановления контейнеров Kubernetes. Платформа Veeam, признанная профессионалами лучшей на рынке, обеспечивает современную защиту данных и радикально упрощает управление данными для организаций. Теперь благодаря платформе управления данными K10, разработанной Kasten, компания Veeam может предложить командам, отвечающим за работу корпоративных инфраструктур, простую в использовании, масштабируемую и безопасную систему для резервного копирования Kubernetes и мобильности приложений, отличающуюся беспрецедентной простотой в эксплуатации.

Veeam подчеркивает стратегическую важность поддержки этой среды для своих клиентов, возрастающее значение современных средств управления данными, которые глубоко интегрированы в Kubernetes, а также увеличение количества решений DevOps, способствующих повышению качества, улучшению масштабируемости и ускорению поставки приложений при одновременном сокращении объемов повседневных задач управления.

«Мы занимаем лидирующее положение в области решений для виртуализированных и облачных сред, — сказал Билл Ларджент. — Сейчас мы переходим к новому этапу развития компании, так называемому «Действию II», в рамках которого мы ориентируемся на облака и контейнеры, и меня вдохновляют наши перспективы и решения, которые помогут нашим клиентам и партнерам и дальше защищать и повторно использовать свои данные для получения преимуществ перед конкурентами. Также Veeam продолжает укреплять свою мощную команду, привлекая в нее новых талантливых специалистов и продвигая ярких сотрудников внутри компании».

Ключевая информация по III кв. 2020 г.

Рост количества заключенных сделок в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Cisco, Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp и Lenovo составил 17% за год и 20% за квартал.

Более полумиллиона клиентов загрузили решение Veeam Backup and Replication v10 с момента релиза в феврале. Благодаря 150 новым функциям и усовершенствованиям, в числе которых поддержка современных сетевых хранилищ NAS, мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) и усиленная защита от программ-вымогателей, возможности 10-й версии Veeam Availability Suite в области защиты данных позволяют повысить доступность, переносимость и расширяемость для задач управления облачными данными.

Компания Veeam пятый год подряд входит в рейтинг Forbes Cloud 100. Этот рейтинг публикуется Forbes совместно с Bessemer Venture Partners и Salesforce Ventures и включает в себя 100 лучших частных облачных компаний в мире. Количество клиентов Veeam по всему миру достигло 400 000. Среди них 83% компаний из списка Fortune Global 500 и 69% из списка Forbes Global 2000.