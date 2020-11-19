Группа Qiwi представила нового финансового директора

Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, объявила сегодня, что пост финансового директора – CFO компании Qiwi – с 1 декабря 2020 г. займет Павел Корж. Павел будет напрямую подчиняться CEO группы Qiwi. Он присоединился к Qiwi в августе 2020 г. в качестве финансового директора «Киви банка». Варвара Киселева, ранее исполнявшая обязанности CFO, продолжит выполнять функции заместителя финансового директора по корпоративным финансам.

Павел имеет более чем 20-летний опыт работы в области корпоративного и операционного управления финансами. До прихода в Qiwi Павел Корж занимал должность финансового директора в Ozon – ведущей компании в сфере электронной коммерции в России, и Wikimart – онлайн-маркетплейсе. Также он работал директором казначейства и корпоративных финансов и директором по финансовой отчетности в «CTC медиа». До этого он занимал различные должности в PricewaterhouseCoopers.

В 1996 г. Павел Корж окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Международные экономические отношения».

«Я уверен, что обширный опыт Павла в области финансов и четкая ориентация на результат будут полезны Qiwi и внесут вклад в развитие и реализацию нашей стратегии», – сказал Борис Ким, CEO группы Qiwi.

«Одна из моих ключевых компетенций – генерация идей по улучшению экономики бизнеса посредством анализа данных и процессов. Я готов поддерживать компанию в достижении ее ключевых целей и создании ценности для стейкхолдеров», – отметил Павел Корж.