Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей

iKS-Consulting по заказу Intel провела исследование «Обзор рынка PaaS в РФ 2016–2024: клиентская перспектива и отраслевые кейсы». Анализ официальных показателей компаний, статистической информации, интервью с экспертами и пользователями PaaS-решений, а также других источников, использованных в ходе исследования, позволяет сделать следующие выводы: за последние четыре года российский рынок PaaS (Platform-as-a-Service, «платформа как услуга») показал двукратный рост, до конца 2020 г. он вырастет до 6,1 млрд руб.; основную долю пользователей PaaS в России составляют средние, крупные и суперкрупные предприятия. Данная пропорция выше европейской и, вероятнее всего, будет сохранена в ближайшие годы; российские клиенты PaaS высоко оценивают возможности зарубежных облачных сервисов, однако более половины рынка сейчас за отечественными провайдерами и интерес к ним растет.

Пандемия COVID-19 подстегнула использование облачных сервисов. В 2019 г. объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд руб. По прогнозам авторов исследования, к 2021 г. рынок вырастет до 6,1 млрд руб., тогда как в 2016 г. его объем равнялся 2,3 млрд. Главными драйверами роста станут специализированные платформы, которые будут использоваться для разработки и тестирования новых продуктов, а также для внедрения проектов у заказчиков в случае необходимости быстрого развертывания систем. В исследовании отмечается, что к 2024 г. объем рынка достигнет величины почти в 11 млрд руб.

Основными потребителями услуг PaaS в России являются компании с числом сотрудников от 100 до 1 тыс. – суммарно средние, крупные и суперкрупные предприятия занимают 70% рынка. Как отмечают эксперты, в России экосистемы PaaS в основном складываются вокруг якорного клиента и его партнеров. Причем ключевым пользователем, как правило, выступает материнская компания облачного провайдера и она же является его основным клиентом.

В региональной структуре коммерческих пользователей PaaS лидирующее место занимают Москва и Московская область – на их долю приходится 35% рынка. Среди других регионов с наибольшим числом пользователей PaaS-сервисов авторы исследования называют Санкт-Петербург и Ленинградскую область (чуть более 20% рынка), а также Центральный (без Москвы и области), Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – по 8% каждый.

Что касается отраслевой структуры коммерческих пользователей PaaS, то максимальная доля зафиксирована у ИТ-компаний (31,5% рынка), за ними идут банки и компании указывающие финансовые услуги (26,3%), и предприятия сферы оптовой и розничной торговли (16,4%).

«Текущая ситуация в мире стремительно трансформирует структуру спроса на облачные решения в корпоративном сегменте. В условиях роста рынка крайне важно учитывать потребности локальных и глобальных партнеров, поэтому Intel продолжает развивать собственную облачную платформу исходя из текущих потребностей заказчиков, – сказал Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России. – Приятно видеть, как на российском рынке локальные провайдеры занимают долю сравнимую с глобальными корпорациями. В текущих условиях это сильный тренд, который мы со своей стороны также стараемся поддерживать».

Как показало исследование, ИТ-пользователи высоко оценивают PaaS-решения зарубежных провайдеров, отмечая дружелюбный интерфейс и широкие возможности интеграции сервисов по сравнению с российскими платформами. Тем не менее, отечественные провайдеры занимают почти 50% российского рынка PaaS, и их доля растет, чему способствуют действия регуляторов. При этом использование решений российских провайдеров дублируется также использованием дополнительных решений зарубежных поставщиков. В России наибольшей популярностью пользуются такие зарубежные публичные PaaS-сервисы как MS Azure, AWS, Oracle Cloud, среди отечественных – «Яндекс.Облако» и MCS.

В числе наиболее востребованных услуг PaaS опрошенные игроки рынка чаще всего называли управляемые службы Managed Databases и Managed Kubernetes. Крупные компании используют их как фундамент для построения большинства современных продуктов. Эксперты также отмечают широкое распространение сервисов распознавания и синтеза речи, особенно в сценариях роботизации колл-центров.