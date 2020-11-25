«Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла

Торговая сеть «Пятерочка» и платформа для инноваторов и бизнеса «Татпатент» при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан, центра компетенций ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации» запустили кампанию по поиску инновационных решений для ритейла.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 декабря 2020 г. представить проект, направленный на повышение эффективности операционных процессов в магазинах «Пятерочка», совершенствование сервиса для гостей, складских технологий, управления транспортом, прорывные маркетинговые решения, инициативы по устойчивому развитию и т.д. Проекты обязательно должны иметь Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт) – готовый к продажам продукт.

Подача заявок для отбора осуществляется на сайте проекта.

Эксперты отберут для финала наиболее перспективные решения, а победители получат необходимые условия для масштабирования и возможность реализовать свой проект в торговой сети «Пятерочка».

Кроме того, все участники получат консультационно-методическую поддержку экспертного бизнес-сообщества Республики Татарстан, в частности: торговой сети «Пятерочка», проектного офиса по управлению инновационными проектами «Татпатент», профессиональных сообществ, институтов развития, органов исполнительной власти. Все заявленные команды получат возможность продолжить работу с экспертами проектного офиса «Татпатент».