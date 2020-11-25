Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла

Бизнес Ритейл Розница Логистика

Торговая сеть «Пятерочка» и платформа для инноваторов и бизнеса «Татпатент» при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан, центра компетенций ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации» запустили кампанию по поиску инновационных решений для ритейла.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 декабря 2020 г. представить проект, направленный на повышение эффективности операционных процессов в магазинах «Пятерочка», совершенствование сервиса для гостей, складских технологий, управления транспортом, прорывные маркетинговые решения, инициативы по устойчивому развитию и т.д. Проекты обязательно должны иметь Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт) – готовый к продажам продукт.

Подача заявок для отбора осуществляется на сайте проекта.

Эксперты отберут для финала наиболее перспективные решения, а победители получат необходимые условия для масштабирования и возможность реализовать свой проект в торговой сети «Пятерочка».

Кроме того, все участники получат консультационно-методическую поддержку экспертного бизнес-сообщества Республики Татарстан, в частности: торговой сети «Пятерочка», проектного офиса по управлению инновационными проектами «Татпатент», профессиональных сообществ, институтов развития, органов исполнительной власти. Все заявленные команды получат возможность продолжить работу с экспертами проектного офиса «Татпатент».



Другие материалы рубрики

Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет

Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия

Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей

Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем

Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже

Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Техноблог

Гостевая сеть — как и зачем ее организовывать

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию