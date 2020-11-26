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«Мегафон» увеличил чистую прибыль на 308,7% до 13,1 млрд рублей вопреки влиянию пандемии

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«Мегафон» подвел итоги III квартала 2020 г. Компания увеличила чистую прибыль и снизила долговую нагрузку вопреки продолжающемуся влиянию пандемии.

Ключевые результаты III квартала 2020 г.: выручка сократилась на 3,9% и составила 86,5 млрд руб.; показатель OIBDA вырос на 2,3% до 39,9 млрд руб.; CAPEX снизился на 5,5% до 11,0 млрд руб.; чистая прибыль выросла на 308,7% до 13,1 млрд руб.; чистый долг сократился за квартал на 16,3 млрд руб. до 311,2 млрд руб.

В III квартале сервисная выручка снизилась на 1,0% до 78,1 млрд руб. Этот показатель выше, чем кварталом ранее, благодаря росту выручки от передачи данных и цифровых услуг. При этом негативное влияние на выручку по-прежнему оказывает сокращение доходов от международного роуминга в условиях закрытия границ.

Со снятием жестких ограничений в ряде регионов в III квартале постепенно начали открываться салоны связи, однако, несмотря на позитивную динамику покупательской активности по сравнению со II кварталом, восстановления докарантинных показателей не наблюдается. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в III квартале сократилась на 23,9% до 8,4 млрд руб. Общее количество посетителей в салонах «Мегафона» было на 24% ниже, чем годом ранее.

Компенсировать негативный эффект от снижения выручки удалось благодаря контролю затрат. В результате компания увеличила OIBDA на 2,3% до 39,9 млрд руб., сократив низкомаржинальные продажи оборудования и затраты на рекламу и общехозяйственную деятельность.

Чистая прибыль выросла до 13,1 млрд руб. за счет повышения операционной эффективности, сокращения затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и активным управлением кредитным портфелем, а также благодаря прибыли от хеджирования валютных обязательств.

Компания инвестировала в поддержание и развитие сети в условиях возросшей в 2020 г. нагрузки на инфраструктуру, а основная экономия CAPEX произошла за счет переноса не связанных с возведением и модернизацией сети проектов на более поздние сроки. В III квартале 2020 г. общее количество базовых станций Мегафона выросло на 6,8% до 192 тыс., при этом в современном сегменте 4G/LTE рост составил более 22%. Только в стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию около 3 тыс. базовых станций.

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