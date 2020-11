Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), объявила, что и в 2020 г. — уже пятнадцатый год подряд, занимает место лидера в ежегодном исследовании компании Gartner «Магический квадрант для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям» (Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure), значительно опередив других участников исследования по «полноте видения» (Vision). Более того, уже во второй раз Aruba была удостоена наивысших баллов во всех шести категориях, оцениваемых в сопутствующем исследовании «Критические возможности для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям» (Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure) Gartner.

Gartner оценивает вендоров, включенных в «Магический квадрант», по двум основным критериям: «полнота видения» (Vision) и «способность реализовать решения» (Ability to execute). HPE (Aruba) позиционируется в квадранте Vision как самая дальновидная из всех вендоров-участников, что, по мнению Aruba, является признанием приверженности компании инновационному развитию и ее способности предвосхищать и удовлетворять запросы клиентов.

Кроме того, в исследовании «Критические возможности для инфраструктуры проводного и беспроводного сетевого доступа», дополняющем «Магический квадрант» Gartner, оценивает эффективность производителей в удовлетворении потребностей клиентов по шести ключевым направлениям: унифицированный проводной и беспроводной доступ, только беспроводная локальная сеть, только проводная локальная сеть, удаленный филиал с корпоративной штаб-квартирой, требовательные к производительности приложения, уровень автоматизации в эксплуатации сети (Unified Wired and WLAN Access, WLAN-only Refresh/New Build, Wired-only Refresh/New build, Remote Branch Office with Corporate HQ, Performance Stringent Applications, и Hands-off NetOps). Aruba получила самые высокие баллы во всех шести категориях.

«В нашей корпоративной культуре принцип «Клиент всегда на первом месте» непрерывно поддерживает приверженность и особое внимание каждого сотрудника компании к потребностям заказчиков — начиная от создания продукции и оказания услуг и заканчивая помощью клиентам и партнерам. Наши эксперты предоставляют им поддержку и на объектах, и в офисах», — отметил Майкл Дикман, старший вице-президент по управлению продуктами Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. «Многолетнее признание достижений HPE (Aruba) в отчете Gartner несомненно радует, однако мы не смогли бы полноценно гордиться нашим явным лидерством без платформы Aruba ESP (Edge Services Platform). В течение последних 15 лет сетевой ландшафт, несомненно, менялся с приходом и уходом различных вендоров, однако никогда не прекращающееся стремление компании создавать клиентоориентированные инновации постоянно удерживало нас на передовой. Именно благодаря этому Aruba завоевала свой авторитет в Edge-технологиях, к которому рынок обращается снова и снова. И мы благодарны нашим клиентам и партнерам за их неизменное доверие».

В дополнение к высоким оценкам HPE (Aruba) в «Магическом квадранте для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям»-2020 и в сопутствующих «Критических возможностях»-2020 компания получила признание Gartner и за некоторые другие аспекты своего портфолио продуктов и услуг. Так, в сентябре 2020 г., два года спустя после запуска решения SD-Branch, Aruba признана визионером в «Магическом квадранте для инфраструктуры WAN Edge» (Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure) Gartner, а компания Silver Peak, недавно приобретенная HPE (Aruba), третий год подряд также признается лидером. HPE (Aruba) также позиционируется как визионер и в «Магическом квадранте для центра обработки данных и облачных сетей»-2020 (2020 Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking).