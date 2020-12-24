Клиенты СДЭК смогут оплачивать услуги в офисе по QR-коду

Теперь в офисах международной логистической компании СДЭК можно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду курьерскую доставку грузов и документов по России и миру, а также наложенные платежи.

Клиенту потребуется лишь отсканировать QR-код с помощью мобильного банка на смартфоне, а затем подтвердить оплату. Деньги со счета клиента поступят на счет СДЭК сразу же после оплаты заказа по QR-коду. Техническую возможность проведения платежей через СБП обеспечивает банк «Русский стандарт».

Внедрение способа оплаты услуг по QR-коду в СДЭК начинается с собственных филиалов управляющей компании, а затем распространится на офисы франчайзи.

«СДЭК успешно входит в рынок оплаты по OR-коду. В ноябре прошел пилотный запуск оплаты в этом формате внутри компании, далее мы планируем внедрять способ оплаты по QR-коду во всех филиалах УК СДЭК. Сегодня для нас это один из приоритетных проектов, который позволяет обеспечить нашим клиентам новый сервис: удобный, надежный и доступный для каждого», — сказал Максим Толстобров, коммерческий директор СДЭК.

«Развитие рынка безналичных платежей — одна из приоритетных задач банковского сектора. Банк «Русский стандарт» стремится внести в него максимальный вклад. Развитие платежей по QR-коду через СБП и внедрение в нем новых технологий позволит снизить издержки для торгово-сервисных предприятий. Подобные инициативы в итоге всегда лишь положительно сказываются на предложении для потребителя», — отметила директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

«СБП — это еще один удобный и безопасный способ приема безналичных платежей. Помимо снижения издержек, к его преимуществам можно отнести то, что средства поступают на счет бизнеса мгновенно, сразу после того, как клиент в приложении своего банка подтвердил оплату покупки. При оплате картой этот процесс может занимать до трех дней. Для того, чтобы оплачивать товары и услуги по QR-кодам через СБП могли еще больше людей, мы сейчас разрабатываем универсальное небанковское мобильное приложение», — отметил Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.