Спецпроекты

В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о назначении Светланы Кирсановой на должность исполнительного вице-президента по розничному бизнесу.

На позиции руководителя розничного бизнеса Светлана будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании на массовом рынке, дистрибуцию, цифровую трансформацию продуктов и каналов, стратегические проекты. В ее управлении будут находиться все подразделения маркетинга, бренда, продаж и обслуживания на массовом рынке.

Светлана будет работать в прямом подчинении генерального директора «Вымпелкома» Александра Торбахова, а также войдет в состав правления компании.

Генеральный директор «Вымпелкома» Александр Торбахов сказал: «Перед компанией стоит задача трансформации клиентского опыта в части внедрения новых, более персонализированных продуктов, полноценного омниканального обслуживания, цифровизации контактов с клиентами и партнерами. Высокая экспертиза Светланы отвечает этим задачам».

У Светланы многолетний опыт работы в создании и внедрении цифровых розничных продуктов и инновационных решений на массовом рынке. На протяжении 5 лет Светлана возглавляла Транзакционный бизнес в Сбербанке, а в 2018 году была назначена заместителем председателя правления банка и вошла в состав правления.

Под ее руководством было внедрено множество передовых решений в области торгового эквайринга и безналичной оплаты товаров и услуг, запущена собственная платежная система SberPay, обновлены цифровые клиентские платформы банка и построена система бесшовных клиентских сервисов.

Светлана Кирсанова присоединилась к команде Билайн в феврале 2021 года в должности исполнительного вице-президента по розничному бизнесу. До прихода в Билайн Светлана на протяжении 7 лет занимала различные руководящие должности в Сбербанке, пройдя путь от управляющего директора развития отношений с клиентами и вторичных продаж до заместителя председателя правления Сбербанка, члена правления и руководителя блока «Розничный бизнес».

Ранее Светлана занимала руководящую должность в департаменте эквайринга банка «Русский Стандарт», а до этого работала в ряде кредитных организаций, среди которых Кредит Европа Банк, Дексиа Банк, Нордеа Банк, Ситибанк.

Светлана окончила Российский государственный социальный университет по специальности «Финансы и кредит», получила степень Executive MBA в London Business School, прошла множественные курсы повышения квалификации в MIT и Stanford.

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